Non sarà solo musica. Immersi nella bellezza fra i tesori delle Apuane

di Alfredo Marchetti

Tredici appuntamenti estivi con musica, teatro e riflessione. A fare da palcoscenico le bellezze naturali delle Apuane. Presentata la 12esima edizione del festival musicale sulle Apuane, organizzato dal Cai Massa con la collaborazione di varie sezioni della Toscana e il sostegno del Parco regionale delle Alpi Apuane.

Ogni evento si svolge all’aperto, in luoghi emblematici per la storia, la bellezza o la criticità ambientale e ad ogni appuntamento è abbinata un’escursione organizzata, completamente gratuita, che permetterà agli appassionati di raggiungere i luoghi dei concerti, dopo aver apprezzato le bellezze della natura.

La presentazione della kermesse si svolgerà giovedì 20 giugno a palazzo Ducale a Massa con un concerto degli alunni del liceo ’Palma’. Venerdì 21, in occasione del Festival del Solstizio d’estate, nella chiesa del Paese di Pruno (Seravezza) saranno ospiti del Festival due musiciste, Cristina Papini al violino e Ilaria Baldaccini al pianoforte, con il programma ’Donne note’, che eseguiranno musiche di grandi compositrici del passato e del presente.

Sabato 22, sempre a Pruno, in località Mezzomare, nel bosco, ai piedi della bellissima parete d’arrampicata Torre di Belen, ci sarà uno spettacolo originale di teatro civile, con musica dal vivo, dedicato al 25esimo anniversario del ’Festival del Solstizio d’estate’. Protagonisti l’associazione ’I raggi di Belen’, con Aics ’Musica e spettacolo Massa’, ’TeatroLabOfficina23’. Domenica 30 al centro Anffas di Carrara, vecchie canzoni anarchiche e popolari appartenenti alla tradizione toscana e del sud d’Italia con il gruppo ’De’ soda sisters’. Nel 30° anniversario dall’inizio delle indagini sulle navi a perdere, sabato 6 luglio al Monte di Pasta di Massa, Andrea Carnì, ricercatore e docente in studi sulla criminalità organizzata all’Università di Milano e Fabio Macagnino, cantautore e chitarrista parleranno di ’Sangu e veleni’. L’Ensemble dell’Orchestra della Toscana è attesa per il concerto di domenica 14 al Pian della Fioba.

Sabato 20 luglio al Passo Lucese a Camaiore vanno in scena le note di ’Orchestrana’. Domenica 28 a Campocecina a Carrara doppio appuntamento: ’Accordi apuani’, progetto interprovinciale tra scuole medie, un’orchestra di quasi cento chitarre. Poi ’Musica dell’insolito’, concerto di world music e jazz con ’Orquesta ReuSónica’ trio, ensemble eclettico di Barcellona.

I Kinnara, in occasione del 25esimo anniversario dalla scomparsa di Fabrizio De André, domenica 4 agosto saranno sul Monte Folgorito (Montignoso), per un concerto omaggio. Domenica 11 alla Foce di Mosceta va in scena la musica degli artisti del progetto francese ’Tournée des refuges’, nato per far suonare le note ai piedi delle montagne. Il quartetto jazz contemporaneo ’Note Noire’ sarà protagonista domenica 18 al Rifugio Puliti. Domenica 15 settembre a Canal da l’acqua a Massa saliranno sul palco i vincitori del ’Rock contest 2023’ di Controradio a Firenze: i Duck Baleno’.