Non ce l'ha fatta a Grosseto il ventunenne gravemente ferito dopo un tuffo

E’ morto il ragazzo di ventun anni che era rimasto ferito dopo un tuffo nel tardo pomeriggio di sabato sulla spiaggia della Feniglia. Il giovane era stato portato immediatamente all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso, dove le sue condizioni erano apparse subito gravissime, tanto che le procedure di rianimazione, iniziate in spiaggia, erano poi proseguite anche durante il viaggio in elicottero verso Siena.

In un primo momento si era parlato di malore, ma successivamente è emerso che a essere stato fatale al ragazzo sarebbe stato un tuffo mal calcolato. Il ventunenne avrebbe infatti impattato il fondale con la testa, lesionandosi irrimediabilmente l’osso del collo, una frattura che avrebbe portato al decesso di ieri pomeriggio in ospedale. Sul caso stanno indagando la Capitaneria di Porto Santo Stefano e i carabinieri di Orbetello, ma la dinamica appare chiara.

Sempre ieri un’altra tragedia. Un malore ha colpito un turista tedesco di 54 anni, residente a Berlino, mentre nuotava nel primo pomeriggio di ieri nelle acque di fronte all’Oasi del Wwf di Burano, in località Macchiatonda, nel comune di Capalbio. Un malore o un annegamento dovuto alle cattive condzioni del mare e alle forti correnti. L’uomo, in vacanza in Maremma insieme alla moglie, era arrivato su una delle spiagge più suggestive e difficili da raggiungere via terra, proprio perché confinante con un’area protetta, e aveva deciso di fare un bagno. Le condizioni del mare non erano buone e le correnti lì si fanno sentire. Intorno alle 14.30, non vedendolo tornare, la moglie ha iniziato a preoccuparsi e ha deciso di chiedere aiuto ad alcuni bagnanti. Poco dopo hanno notato il suo corpo galleggiare a pochi metri dalla riva.