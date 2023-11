"Noi in piazza per difendere il lavoro"

Anche la Toscana scenderà in piazza in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil venerdì 17 novembre. Braccia incrociate per otto ore (in tutti i settori) e corteo a Firenze. L’obiettivo della protesta, spiegano Cgil e Uil toscana, è “cambiare la legge di bilancio”, quindi “le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal governo”. La Toscana “in particolare esce assai penalizzata dalla manovra” e “più di altre regioni: sono tagliati 31 milioni agli enti locali e 300 sulla spesa per la sanità”. Inoltre “si stima un taglio sulle pensioni, una volta a regime le nuove norme, per oltre 30.000 toscani”. C’è questo ma c’è anche “la questione, drammatica, delle alluvioni che hanno colpito la Toscana in questi giorni”. E anche qui Cgil e Uil attaccano palazzo Chigi: “Le ragioni della nostra protesta sono rafforzate proprio dal dramma delle alluvioni, anche a fronte della decisione del governo di stornare dal Pnrr i fondi per gli investimenti sulle bonifiche ambientali, sugli assetti idrogeologici e sulla gestione del rischio di alluvione”. Ora, proseguono, “l’esecutivo stanzi subito le risorse per i toscani colpiti dal maltempo”. In questo senso “chiediamo l’attivazione di un ammortizzatore sociale unico che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti”. La manovra “colpisce il mondo del lavoro, i pensionati, i cittadini in difficoltà. Non combatte le diseguaglianze e non affronta le emergenze del Paese”, dice Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana. La regione, prosegue, “viene penalizzata particolarmente dalla legge di bilancio: il governo non ci ha ascoltato e non possiamo non protestare, non c’è scelta”.

Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana: “Chiediamo di valorizzare maggiormente il lavoro che deve ritornare ad essere al centro dei principali interessi del paese. Basta privilegiare solo la rendita, che in Toscana viene ancora preferita al lavoro”.