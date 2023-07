Nobiltà segreta, sule tracce del cardinal Bibbiena

Arezzo, 5 luglio 2023- L’Associazione Mazzafirra e il Comune di Bibbiena insieme alla Pro Centro Storico Bibbiena ripropongono il bellissimo programma di visite guidate ai palazzi gentilizi del centro storico di Bibbiena.

Nobiltà Segreta. Sulle tracce del cardinal Bibbiena più che una visita è una vera e propria “mostra” diffusa all’interno delle mura della città di Bibbiena che permetterà ai visitatori di scoprire cose mai viste prima, ovvero le tante dimore storiche che caratterizzano il centro storico della città.

Luoghi di pregio, angoli finemente arredati, biblioteche incredibili ma anche storie di grandi personaggi che si intrecciano con le vicende di Bibbiena e il Casentino: le visite sono tutto questo ovvero un’immersione nella bellezza e nel nostro passato.

Le visite si terranno nelle seguenti date:

sabato 15 luglio, sabato 29 luglio, sabato 12 agosto, sabato 26 agosto sempre dalle 16,30 alle 18,30.

Francesca Nassini Assessore alla cultura del Comune di Bibbiena commenta: “Questo tipo di progetti hanno un duplice scopo: quello di far conoscere e quello di valorizzare il nostro patrimonio artistico. Giustamente lo storico Michel Scipioni che ringrazio, parla di “mostra”. In effetti il centro storico di Bibbiena è proprio questo: una grande mostra sotto il cielo blu del Casentino. La galleria fotografica, insieme al percorso dei palazzi gentilizi, rappresentano dei rari esempi di un museo che esce fuori dalle mura, per diventare esperienza attiva in cui il visitatore guarda immerso in un contesto di bellezza diffusa. Valorizzare questi tesori è un nostro obiettivo ma anche un dovere istituzionale se vogliamo rendere consapevoli della ricchezza che abbiamo e mostrarla insieme ai turisti”.

Lo storico dell’arte Michel Scipioni racconta così il folto calendario di quest’anno e il senso di questo progetto: “Il capoluogo casentinese rappresenta un caso unico nel panorama toscano, in quanto custodisce all’interno delle sue mura decine di palazzi o dimore gentilizie, i quali, grazie alla sensibilità dei proprietari e a fortunate vicende storiche, non sono mai stati divisi o frazionati: appaiono infatti ancora oggi nella loro veste originaria. Il percorso di visita seguirà il filo rosso degli illustri cittadini bibbienesi, celebrando in particolar modo Bernardo Dovizi a cinquecento anni dalla sua morte, e facendo della sua dimora (oggi proprietà della famiglia Massella Ducci Teri), il fulcro dell’intera mostra. Bernardo Dovizi, meglio noto come il Cardinal Bibbiena in omaggio al suo luogo d’origine, fu uno degli uomini più potenti del suo secolo. Da sempre legato alla corte medicea, il Bibbiena fu segretario di papa Leone X, grazie al quale fu investito della porpora cardinalizia nel 1513. Il papa gli affidò la corrispondenza papale e delicate missioni diplomatiche: di ritorno proprio da una di queste, nel 1520, morì, forse avvelenato”.

Il ritrovo sarà in Piazza Tarlati (Piazza Grande) a lato della Caffetteria il Podestà. Il punto di ritrovo è indicato da un Totem dedicato alla mostra. Le visite guidate saranno condotte da una guida di eccezione come Gianni Sassi, custode in pectore dei segreti di questi palazzi meravigliosi e pieni di storia e di storie.

Per info e prenotazioni: 334 8950295 (anche via whatsapp): servizio attivo tutti i giorni 10-12 / 15-18

La prenotazione è obbligatoria e gratuita (il pagamento sarà richiesto in loco)

È possibile effettuare la prenotazione telefonicamente (whatsapp)

Perr bambini e ragazzi fino a 16 anni e portatori di handicap il biglietto è gratuito.

Per chi ha più di 16 anni il biglietto è di 10.00 euro, il costo comprende anche il noleggio delle radiotrasmittenti (con auricolare doppio che resterà di proprietà di chi lo usa.

‍