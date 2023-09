Next Generation Fest. Tanti ospiti al Maggio per il potere dei giovani

L’alto patrocinio del Parlamento Europeo, iscrizioni già sopra quota mille, il parterre ospiti che si arricchisce con la partecipazione di Claudio Bisio, della cestista Valentina Vignali e di Alec Ross, docente universitario & tech guru, coordinatore del comitato Technology e Media Policy per Barack Obama. Sono le ultime novità della seconda edizione del Next Generation Fest. L’evento della Generazione Z – organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì e finanziato interamente dalla Presidenza del Consiglio – si svolgerà il 21 ottobre nel Teatro del Maggio ed è ancora possibile partecipare, fino a esaurimento posti, iscrivendosi gratuitamente su https:giovanisi.itnextgenerationfest.

Al Teatro del Maggio di Firenze, che già lo scorso anno accolse oltre cinquemila giovani, sono attesi più di 60 ospiti tra content creator, artisti, influencer, imprenditori e istituzioni.Anche la conduzione dell’evento presenta delle novità. A Gabriele Vagnato, comico e creator, e Veronica Maffei, giornalista, si aggiunge Valentina Vignali, cestista, modella e creator. Oltre alle ultime adesioni di Claudio Bisio e Alec Ross, la scaletta conta già numerosi nomi importanti dal mondo della musica e della tv: Ermal Meta, Leo Gassman, Olly, Sethu, Giovanni Caccamo, i Colla Zio, la dj Silvie Loto, Aurora Ramazzotti, Alessandro Borghese Ludovica Nasti. Nutritissima poi la rappresentanza dall’universo dei social e della rete, come le community Factanza, Legolize, Cartoni morti e Andrea Moccia, Fondatore e Direttore editoriale di Geopop oppure come i creator Ludovica Olgiati, Giuseppe Mandrake Ninno, Maurizio Merluzzo e Carlotta Vagnoli, scrittrice e autrice, che attraverso i suoi libri e i suoi canali social sensibilizza sul tema della violenza di genere. Per le istituzioni parteciperanno il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Eugenio Giani, il Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili della presidenza del Consiglio Michele Sciscioli, il commissario straordinario dell’Agenzia italiana per la gioventù Federica Celestini Campanari e Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio nazionale giovani.