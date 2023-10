Next Generation Fest. Il successo sta nelle cifre

Si è chiusa portando a casa un grande successo la seconda edizione di Next Generation Fest, l’evento per la Generazione Z organizzato da Regione Toscana e Giovanisì sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Quattro le sessioni del festival, oltre 60 gli speaker e gli ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica, della tv e dei social, sul palco del teatro del Maggio, da dove hanno portato le loro esperienze ai giovani attraverso interventi d’impatto. Claudio Bisio ha raccontato il suo esordio come regista al cinema con "L’ultima volta che siamo stati bambini" e ha raccomandato l’entusiasmo di prendere la vita in mano: "Dovete essere voi a decidere, non lasciate che siano gli anziani a decidere per voi". "Nella vita abbiate fame" è stato l’augurio-invito ai giovani lanciato da Alessandro Borghese, popolare chef e conduttore televisivo. Tutela dell’ambiente, contrasto alla violenza delle donne e salute mentale nell’intervento di Aurora Ramazzotti: "Passiamo gran parte dell’esistenza a cercare di piacere agli altri, ma dovremmo lavorare su di noi per piacere a noi stessi".

Tutto questo mentre nell’area Nfg Job allestita da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, si svolgevano oltre centocinquanta colloqui per aggiudicarsi oltre venti opportunità lavorative. Spazio poi alla sicurezza stradale in una pièce teatrale di Luca Valdiserri e Stefano Guarnieri, padri di due vittime della strada. Il successo, come sottolinea Bernard Dika, portavoce del governatore Giani e regista dell’iniziativa, è nei numeri: "Ottomila partecipanti (l’anno scorso 5mila), e per l’85% under 25. Gli speaker sono venuti senza cachet, non aver usato soldi pubblici e aver realizzato un evento così partecipato è una soddisfazione". Il suo messaggio ai giovani: "Il successo di tante storie non nasce da solo, ma dalla fatica, e dai fallimenti. Una caduta non è una finestra che si chiude ma una porta che si apre. Altrimenti ci saranno sempre più giovani che non fanno quello che vorrebbero per paura di sbagliare. È questo che frena tanti, perché la nostra società non accetta il fallimento. Non fermatevi e non fermiamoci perché altrimenti non riusciremmo ad esprimere il potenziale di una generazione. Non date retta a chi dice che esiste il guadagno facile senza impegno. I social a volte sbagliano".