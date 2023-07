Neri Marcorè e il ritorno a Gaber "Le sue scudisciate belle e buone"

di Olga Mugnaini

Vent’anni senza Giorgio Gaber, senza le sue sferzate, le sue invettive, il suo guardare spietato nelle nostre miserie, personali e collettive. Ma la Versilia non dimentica. A Viareggio è nato ed è stato scritto tutto il ‘Teatro-Canzone’, perché Sandro Luporini, coautore dell’intera opera del Signor G, è viareggino ed è qui che Gaber, ogni estate a partire dal 1970, lo raggiungeva per scrivere i nuovi spettacoli.

Proprio a Viareggio è nato “Il luogo del pensiero”, titolo di una canzone di Gaber e ora una rassegna realizzata da Fondazione Gaber con il Comune di Viareggio, che tra gli altri appuntamenti comprende, il 3 agosto a Torre del Lago alle 21, il concerto di Neri Marcorè, che al Signor G ha già dedicato tre affollatissime tournée teatrali.

Che cosa resta dell’eredità di Gaber?

"Tanto, ed è un’eredità che vale pena non perdere, perché è preziosa in quanto profonda e ironica. E poi i testi scritti da lui e da Sandro Luporini hanno il pregio di essere universali. Entrambi avevano la capacità di essere sempre attuali. Magari partivano da elementi nati dalla contingenza, ma con un carattere generale che riguardavano poi la natura dell’uomo: mariti, mogli, amici, compagni di viaggio, colleghi in tutte le varie sfaccettature".

Si sente la sua assenza?

"Nonostante manchi da vent’anni, il suo pensiero continua ad essere attuale. E in quale modo possiamo non farcelo mancare, attraverso le sue canzoni e i suoi monologhi".

Che cosa avrebbe detto dell’uomo di oggi così digitalizzato, sempre sui social...

"Non sarebbero mancate l’ironia, le invettive e sarebbe stata ancora una volta una voce originale, all’interno di tante opinioni che si sentono in giro. Sarebbe stato certamente divertente. Chissà che cosa avrebbe scritto insieme a Luporini. Forse avrebbero sottolineato la tendenza al rincoglionimento".

Veniamo al concerto del 3 agosto.

"Con la band alternerò canzoni a monologhi, con i brani più conosciuti, altri meno, ma sempre di grande effetto".

Gaber e Pasolini. Cosa li lega più di altro? Forse l’essere contro?

"L’essere contro non è una premessa ma una conseguenza. Forse quello che più li accomunava era non avere paura di essere impopolari. Non andavano alla ricerca del consenso, tant’è che le loro invettive, sia Pasolini con gli “Scritti Corsari” o Gaber con pezzi come “Se fossi Dio” o “Quando moda è moda”, volevano suscitare contrarietà o sconcerto da parte di chi pensava di averli dalla loro parte, senza preoccuparsi vantaggi in termini di consenso. Loro se ne fregavano altamente e dicevano quello che pensavano. Per loro era più importante dare scudisciate, provocare reazioni. Le parole di Gaber e di Pasolini non erano mai accomodanti. Erano sferzate che costringevano a reagire, magari protestare, o ad ammettere a te stesso che facevi parte di quella descrizione, di quei difetti, fragilità, stupidità, idiozie. E che ti dovevi rimboccare le maniche per essere migliore. In questo erano molto simili".

Ingresso di cortesia a soli cinque euro per consentire a tutti di assistere all’evento.