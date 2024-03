"Necessaria una riforma dell’intero settore. Così riusciremo a combattere il sommerso" Lorenzo Gasparrini di Domina sottolinea l'importanza di una riforma nel settore dei lavoratori domestici in Toscana per favorire il lavoro regolare e sfruttare appieno le potenzialità del settore, secondo i dati Inps e il quinto rapporto annuale sul lavoro domestico. La Regione Toscana offre incentivi come il servizio Pronto Badante per la cura degli anziani fragili.