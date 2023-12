Natale Terontolese, un pomeriggio di spettacoli, mercatini e cibo di strada

Arezzo, 12 dicembre 2023 – Tante associazioni unite, un paese intero che fa festa in attesa del Natale. A Terontola domenica 17 dicembre scatta un pomeriggio all’insegna del divertimento per le famiglie. Ad organizzarlo sono il Gs Terontola, Bartolomania, Asd Ciclismo Terontola, Centro sociale, Fratres e Unitre grazie alla collaborazione di Cortona Sviluppo con il patrocinio del Comune di Cortona. L’evento si svolgerà dalle ore 15,00 alle ore 19,30 in piazza Nazione Unite e via della Fosse Ardeatine. Saranno presenti bancarelle del cibo di strada ed espositori di oggetti di artigianato e poi gonfiabili per i bambini, musica e tanti spettacoli natalizi che si susseguiranno per tutto il pomeriggio.

Non mancheranno la casina e la fattoria di Babbo Natale, Fattoria di Babbo Natale, gonfiabili e tiro a segno, esibizione di mountain bike, laboratori natalizi, musica con Alex Santiago dj e Simona Voice, il laboratorio dell’uomo focaccina con le decorazioni di cupcake. Nel villaggio delle golosità ci saranno prodotti tipici, panini con salsiccia e porchetta, pesce fritto, crepes e cioccolato caldo, bomboloni fritti e assaggio nuovo pandoro al cioccolato, ma anche vin brulè e castagne.

Nel mercatino degli elfi abiti usati e nuovi per bambini, integratori e benessere, abbigliamento per grandi e gli stand delle associazioni di volontariato. Insieme a questo tanti negozi aperti per lo shopping e per conoscere le realtà di Terontola. Alle ore 16 Natale in musica con i ragazzi della band dell’istituto scolastico, alle 16,30 l’arrivo di Babbo Natale in carrozza trainata da cavalli, a seguire lo spettacolo Favole di luce e «Fire show».