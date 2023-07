Musica sacra, 20 anni di festival a Cortona

Arezzo, 2 luglio 2023 – Compie 20 anni il fetsival di Musica Sacra di Cortona che si è aperto ieri al Teatro Signorelli, con una super serata che ha visto protagonista la cantante israeliana Noa. La rassegna entra nel vivo stamani alle 10.30 con la Santa Messa di inaugurazione all’Eremo delle Celle animata dalla Corale Santa Cecilia di Cortona con Alessandro Panchini all’organo e la direzione di Alfiero Alunno. Sempre oggi alle 19 nella chiesa di San Domenico Il coro della Farnesina, presenterà “Stabat Mater” col soprano Carla Ferrari, Anastasia Khilko contralto, Mihee Kim organo, dirige Nancy Romano. Domani alle 21 nella chiesa di Santa Maria Nuova ci sarà il concerto “Sacre corrispondenze” con la voce recitante di Imma Battista, Patrizia Battista e Silvia Vicari al violino, Valentino Ferraro, violoncello, Sara Matteo clavicembalo. Martedì nella chiesa di San Filippo, alle 21.15, Paola Conca soprano, Stefano Giannotti baritono, Sara Cipriani violoncello, Stefano Cencetti pianoforte presenteranno al pubblico il loro concerto dal titolo “Il Sacro nella lirica”. Mercoledì 5 luglio a Santa Maria Nuova alle 21,15, il Festival di Musica Sacra darà il suo contributo ai festeggiamenti per il 500° anniversario di Luca Signorelli col concerto “Degno discipulo”. La devozione nelle opere del Signorelli e la musica del suo tempo in una suggestiva proposta de l’Anonima Frottolisti e il Coro Armoniosoincanto. Giovedì 6 luglio al Duomo di Cortona alle 21.15, in collaborazione con l’Associazione per il recupero e la valorizzazione degli organi storici di Cortona, Francesco Santucci al sax e Massimiliano Rossi all’organo daranno vita al concerto “Sentieri”. Venerdì 7 luglio alle 18.30, nella chiesa di San Francesco, il cardinal Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, parlerà della Terra Santa come luogo d’incontro. Riflessione del Padre guardiano Alessandro Pretini. Sempre venerdì 7 luglio alle 21,15, a San Domenico il Coro Fideles et Amati con “Exsultet” oratorio sacro sulla Resurrezione ispirato al Beato Bartolo Longo composto da Marcello Bronzetti. Sabato 8 luglio alle 21,15 sempre a San Domenico, primo evento della Notte Sacra. Monsignor Marco Frisina, direttore artistico del Festival fin dagli esordi, insieme al Coro della diocesi di Roma e orchestra Fideles et Amati, terrà il suo concerto “Cantiamo al Signore un canto nuovo”. La Notte Sacra proseguirà in Piazza della Repubblica alle 23, col concerto “Comizi d’amore” con Vincenzo Incenzo. Quindi, l’adorazione eucaristica nella Cappella del Seminario per concludersi col concerto dell’alba nell’Eremo delle Celle, alle 5, con “Percorso d’amore”, un cammino musicale con la voce di Serena Caporale. Domenica 9 luglio, alle 11, la messa nel duomo di Cortona a conclusione del Festival.