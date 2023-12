Musica per la pace con il progetto Sarabanda

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Non poteva che svolgersi in teatro, con un concerto aperto alla cittadinanza ad ingresso libero, la conclusione del progetto “Sarabanda – Laboratori musicali interculturali” curato dall’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’evento, dal titolo “Musica per la pace”, si svolgerà ad Arezzo, presso il Teatro Pietro Aretino, martedì 19 dicembre con inizio alle ore 21:15 e vedrà coinvolti gli allievi del laboratorio musicale svoltosi presso il Liceo Musicale Francesco Petrarca insieme sul palco con I Solisti della formazione aretina.

“Sarabanda”, progetto risultato tra i beneficiari del bando del Comune di Arezzo – Assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità dedicato alla realizzazione di progetti a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri nell’anno 2023, ha coinvolto in laboratori musicali non solo il Liceo Musicale Petrarca ma anche gli studenti delle classi ad indirizzo musicale dell’istituto Comprensivo “A. Cesalpino” mentre sono stati invitati a partecipare alle lezioni concerto dell'OMA gli studenti delle classi primarie degli Istituti Comprensivi “A. Cesalpino”, “G. Vasari” e “IV Novembre”. Un modo creativo e ludico per dialogare intorno all’interculturalità ed alla preziosa risorsa tra conoscenza e crescita che offre l’incontro tra culture.

L’evento è a cura di Orchestra Mutietnica di Arezzo, Comune di Arezzo – Assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità, Liceo Petrarca Arezzo e Officine della Cultura. Maggiori informazioni: www.officinedellacultura.org – www.orchestramultietnica.net.

