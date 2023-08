Arezzo, 1 agosto 2023 – Nell’ambito della rassegna culturale estiva Notti e Note d’Estate promossa dall’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana si terranno giovedì 3 e sabato 5 agosto due eventi da non perdere a Civitella, all’interno del circuito Festival delle Musiche, con Musica a Sud e Calici sotto la Torre in collaborazione con Slow Food Val di Chiana.

“Il gruppo Musica a Sud propone un sapiente mix di musica dal sud Italia: pizziche, tammurriate e tarantelle – spiega l’Assessore alla Cultura, Claudia Del Tongo – Il concerto di giovedì 3 agosto, alle 21.15, divertente, energico e leggero saprà conquistare tutti. Due ore di musica e bellezza”.

Il progetto Musica a Sud nasce dall’incontro tra la cantante napoletana che, dopo essersi trasferita in Umbria, ha continuato a mantenere vivo il rapporto con la sua terra attraverso la musica e gli altri componenti del gruppo, tutti umbri che nella musica tradizionale del Sud hanno trovato la loro patria ideale. La loro musica nasce da un lato dalla necessità intima di continuare a tenere vivo dentro di sé il senso di appartenenza, di conservare le proprie radici, e dall’altro dal bisogno di innovazione. Il gruppo è perciò sempre alla ricerca di nuove sonorità, pur partendo da un’attenta ricerca filologica.

Sempre a Civitella, sabato 5 agosto, dalle 19.30, Slow Food Val di Chiana curerà la tradizionale cena. Si potranno degustare vini doc e docg del territorio di aziende aderenti alla rete Strade del Vino accompagnandoli con i piatti delle eccellenze locali.

“Lo spirito della manifestazione – sottolinea la Fiduciaria della condotta Slow Food Val di Chiana, Ginetta Menchetti – è quello di accorciare le distanze tra chi produce e chi compra, così si potranno meglio conoscere le caratteristiche e le storie che stanno dietro ad un prodotto molto rappresentativo della nostra realtà”.

Quest’anno, alle 22, sarà ospitato il concerto itinerante della band Cambria Funky Style. La Cambria è un’orchidea rossa che in natura non esiste ma nasce artificialmente dall’innesto delle altre orchidee. “L’innesto” di diversi musicisti all’interno dello spettacolo può creare dinamiche divertenti e un po’ di pepe nella street band. Uno spettacolo scoppiettante, la lezione delle band di strada di New Orleans ben impressa, improvvisazione, energia e un certo fascino che non guasta di certo. Spettacolo non soltanto da ascoltare ma anche da ammirare. Arrivano dalla provincia di Pisa e travolgono gli spettatori con il loro entusiasmo contagioso. Fiati e percussioni al servizio del funky e dello swing, un grande palcoscenico a cielo aperto animato dalle evoluzioni sonore delle ragazze e dei ragazzi della Cambria Funky Stlyle. Una formazione esplosiva. Impossibile non farsi attirare nella loro rete sonora.

“Si aggiungono con questi eventi altri due appuntamenti alla rassegna culturale estiva capaci di associare buona musica alla promozione delle specificità enogastronomiche del territorio – conclude il Sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi – che andranno ad animare il nostro splendido borgo per tutti i cittadini e i turisti”.