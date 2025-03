Museo dell’arte della lana, nuovi corsi tessili al via

Arezzo, 15 marzo 2025 – Il Museo dell’Arte della Lana è lieto di annunciare l’avvio dei nuovi corsi tessili all’interno dello Spazio Lanificio Lab, un ambiente dedicato alla sperimentazione e alla formazione sul mondo del tessile.

I corsi, in partenza da domenica 23 marzo, si svolgeranno durante il fine settimana e sono pensati per appassionati, sia principianti che esperti, offrendo l’opportunità di apprendere e approfondire le tecniche tradizionali della lavorazione tessile. Tessitura a telaio, lavorazione all’uncinetto, feltratura della lana e macramè sono i primi quattro argomenti che verranno affrontati dalle nostre proposte formative. Queste sono strutturate sia in cicli di lezioni, come per i corsi di tessitura e uncinetto, sia in progetti da concludersi entro incontri singoli, come per il macramè e la feltratura della lana.

Le attività si svolgeranno in un contesto unico e suggestivo, dove storia e innovazione si incontrano per valorizzare il patrimonio tessile e promuovere la cultura del "fatto a mano", il Museo dell’Arte della Lana di Stia, in cui è stato recentemente recuperato e valorizzato lo spazio laboratoriale dando vita al progetto “Lanificio Lab”. Questo spazio vuole essere, come suggerisce il nome, un laboratorio di idee e creatività, di incontro di saperi e di persone, un nuovo motore produttivo per lo storico lanificio di Stia.

La Rete di Imprese d’Appennino, come nuovo gestore dei servizi legati alla struttura, ha infatti intrapreso un percorso di valorizzazione degli ambienti museali tra cui, appunto, quello laboratoriale, affinché il Museo possa essere un ambiente vivo e dinamico tutto l’anno, con proposte ed attività di interesse sia per il visitatore occasionale che per l’utente locale. La Rete è costituita da imprese specializzate in vari settori, tra cui Betadue, cooperativa di tipo B che si occupa di inclusione lavorativa, che sta curando gli allestimenti degli spazi museali, e Oros, cooperativa di servizi turistici che per il Museo si occupa del personale, dell’erogazione di servizi didattico-culturali nonché della creazione di collaborazioni con esercenti e artigiani legati all’attività tessile, per offrire esperienze di valore che vadano ad arricchire la semplice visita museale.

I corsi saranno tenuti da artigiane esperte e aperti a tutti, senza necessità di esperienza pregressa.

Per informazioni su date, modalità di iscrizione e dettagli sui programmi, è possibile contattare la segreteria organizzativa oppure seguire i nostri canali Social.

Vi aspettiamo per un viaggio affascinante nel mondo della lana e della creatività tessile!