Mostra del centenario. Sì, tutti in posa per Puccini. Fu anche geniale fotografo

di Maurizio Guccione

LUCCA

Un Giacomo Puccini inedito e per questo estremamente affascinante. Apre oggi nella Sala dell’affresco del Complesso di San Micheletto a Lucca e durerà fino al 1° aprile, la mostra “Qual occhio al mondo. Puccini fotografo”, esposizione di novanta scatti eseguiti da Giacomo Puccini, nell’ambito di una ben più ampia gamma di immagini che hanno contraddistinto l’interesse del Maestro per l’arte fotografica. La Fondazione Ragghianti in collaborazione con Fondazione Simonetta Puccini di Torre del Lago e il Centro studi Giacomo Puccini di Lucca, ha allestito una mostra (disponibile il catalogo), dedicata all’arte fotografica di Puccini. Un tassello che contribuisce a tratteggiare la gamma degli interessi del compositore lucchese e mette in luce la curiosità – e il talento – di un uomo attratto dalle novità. Le foto di Puccini sono tantissime ma gli organizzatori, con piglio scientifico, hanno selezionato 90 pose.

Puccini per scattare le fotografie che ritraggono ambienti naturali come nel caso di Torre del Lago o Viareggio, ma anche i suoi viaggi in America, Egitto, Argentina e Francia, si avvalse di un apparecchio "No.4 Panorama Kodak Camera Model B" che stampava immagini su pellicola di dimensione 88x303 millimetri. Secondo gli esperti dei quali gli organizzatori della mostra si sono avvalsi, usava tecniche ben precise. Le fotografie scattate da quell’apparecchio, per esempio, erano quasi tutte in orizzontale mentre Puccini, con evidente capacità, fu autore anche di riprese in verticale. Per Gabriella Biagi Ravenni presidente del Centro studi Giacomo Puccini di Lucca, "questa scoperta fino a oggi inedita fa emergere un Puccini dalla poliedrica personalità, uomo colto e sensibile".

Anche per Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, "le foto scattate da Puccini denotano una padronanza del mezzo fotografico". Soddisfazione espressa anche da Alberto Fontana, presidente della Fondazione Ragghianti che parla "di una scoperta che si inserisce nel centenario pucciniano" e dal presidente della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, Giovanni Godi, che parla di "soddisfazione di mettere a disposizione il materiale fotigrafico conservato nel nostro archivio e della collaborazione con Fondazione Ragghianti". Un plauso anche da Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’esposizione è curata da Gabriella Biagi Ravenni, Paolo Bolpagni e Diana Toccafondi.