Morozzi, Meacci e Riondino portano Le ragazze di San Frediano al Teatro Verdi

morozzi

Arezzo, 13 marzo 2023 – “Le ragazze di San Frediano” stanno per irrompere al Teatro Verdi di Monte San Savino con l’umorismo e l’ironia di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 marzo con inizio alle ore 21:15 nell’ambito della Stagione Teatrale 2022/23 promossa da Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Il progetto a firma delle tre artiste vede la collaborazione con Claudio Benelli, la scenografia di Matteo Marsan e Davide Lettieri, le luci di Matteo Marsan, l’organizzazione di Emilia Paternostro, la promozione di Monica Cerretelli per una coproduzione Catalyst/Lo Stanzone delle Apparizioni.

Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, “Le ragazze di San Frediano” sono una sorta di favola moderna, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, Piazza Pitti, le Cascine, S. Croce, Cestello, Ponte alla Carraia, via della Vigna, porta S. Frediano, via Pisana, borgo Stella, via del Leone, via del Campuccio, piazza Piattellina, via Maggio… Un affresco cinematografico di un quartiere di una città che diventa il vero protagonista del racconto. Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile – a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna - che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

Costo biglietti. Platea I e II ordine palchi centrali: intero € 15, ridotto € 13; III ordine e palchi laterali: intero € 12, ridotto € 10. Biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari con la carta Studenti della Toscana (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta). Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze € 8. Le riduzioni si applicano a over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze.

Info e prevendite a Monte San Savino presso Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272 – mercoledì ore 10 – 13 e giovedì ore 15 – 18; ad Arezzo presso Officine della Cultura – Via Trasimeno, 16, tel. 0575 27961 e 338 8431111 – dal lunedì al venerdì ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Circuito BoxOfficeToscana e Ticketone. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura ore 20.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.toscanaspettacolo.it. La Stagione Teatrale 2022/23 del Teatro Verdi di Monte San Savino, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, è realizzata con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e grazie al sostegno di Congas S.p.A., Unicoop Firenze, Ostematto, Vamar accessori per auto e Sapori della Valdichiana.