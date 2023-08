Monte San Savino Festival 2023, il cuore della Musica Classica è qui

Arezzo, 3 agosto 2023 – Domenica 6 agosto il grande concerto di chiusura in piazza Gamurrini con la grande formazione dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto

In attesa del gran finale, previsto per domenica 6 agosto con il concerto in piazza Gamurrini dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto, diretta dal compositore e direttore Murat Cem Orhan, il Monte San Savino Festival sta vivendo la seconda settimana di masterclass e concerti raggiungendo risultati importanti.

“Martedì sera, racconta il direttore del Festival Luigi Tanganelli, abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria. Abbiamo proposto, per la prima volta in provincia di Arezzo, un’esibizione di candlelight concert.

Non un semplice concerto ma una vera esperienza sensoriale che coinvolge lo spettatore nel profondo.

Nel chiostro rinascimentale di Palazzo di Monte il pianista Gianluca Luisi, illuminato solo dalla luce di centinaia di candele, ha eseguito le tre Sonate per pianoforte di Beethoven considerate il testamento musicale del grande artista di Bonn.

E’ stata un’esecuzione esemplare acclamata da oltre 10 minuti di applausi con un grande entusiasmo da parte del pubblico, tra il quale si sono registrati numerosi ospiti stranieri.

A pochi giorni dalla chiusura di questa edizione, conclude Tanganelli, possiamo tracciare un primo bilancio assolutamente positivo. Abbiamo avuto 130 studenti alle MasterClass, decine di giovanissimi al Music Lab, docenti provenienti dalle più prestigiose istituzioni musicali italiane, e soprattutto centinaia di spettatori che hanno animato il centro storico della città. Questa edizione del MSF ha evidenziato ancora una volta le grandi potenzialità culturali e attrattive della città soprattutto come cuore della musica classica in Toscana.

Grazie alla volontà dell'Amministrazione Comunale, di Monteservizi e di tanti partner privati il festival 2023 ha posto le basi per grandi opportunità future.”

Appuntamento per il gran finale domenica 6 agosto alle 21.15 con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto, con la direzione del M° Murat Cem Orhan il solista Vincente Campos alla tromba, nella centrale piazza Gamurrini.