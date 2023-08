Monitoraggio di Coldiretti su 277 soggetti a rischio

di Matteo Alfieri

GROSSETO

Prevenire e stroncare sul nascere fenomeni di caporalato e sfruttamento in agricoltura e favorire il reinserimento lavorativo degli stranieri vittime o potenziali vittime di tratta nelle aziende agricole della Maremma fornendo così anche una risposta alla grande carenza di manodopera nelle nostre campagne. Sono 42, dei 277 a livello regionale, i soggetti extracomunitari a rischio-tratta individuati nel corso dell’ultimo anno in Provincia di Grosseto, che sono stati accompagnati verso un percorso di informazione e formazione indispensabile per accedere al mercato che potrà aprirgli le porte del lavoro regolare e di una vera integrazione sociale.

"Per Coldiretti difendere l’immagine del Made in Italy è da sempre un asset centrale, segno tangibile della piena assunzione di responsabilità che va oltre i confini del mondo agricolo. – spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana - Occorre rafforzare la catena della legalità in agricoltura, minacciata e indebolita dalle distorsioni lungo la filiera, dalla distribuzione all’industria fino alle campagne, dove i prodotti agricoli sono pagati sottocosto pochi centesimi. Questo bando ci ha consentito di collaborare con i partner privati del sociale per dare la possibilità a chi è a rischio sfruttamento di avere un’opportunità, ma vedrete che anche le imprese potranno sfruttare questa opportunità potendo incrociare una richiesta di lavoro che ha un livello di formazione utile proprio al primo approccio con il mondo del lavoro che spesso manca".

Ed ecco perché è nato "Demetra", un importante progetto di conoscenza, ricerca sociale e partenariato tra pubblico e privato per prevenire il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura in Toscana promuovendo condizioni di regolarità attraverso la formazione dei soggetti extracomunitari a rischio tratta ed il loro reinserimento lavorativo nelle aziende agricole regionali. L’obiettivo di Demetra è promuovere il lavoro regolare ed etico garantendo la forza lavoro necessaria al settore primario. Quasi un’azienda su due (41%) si trova o si è trovata infatti in difficoltà durante la stagione a causa della difficoltà a reperire lavoratori soprattutto nel periodo primaverile ed estivo per le lavorazioni e la raccolta nei campi ma anche per la gestione dell’allevamento e la pulizia degli stabili (manutenzioni).

In provincia di Grosseto, quasi 5mila dei 10mila lavoratori agricoli sono stranieri (47,8%): da loro arriva un contributo indispensabile per il primato dell’agroalimentare Made in Tuscany.

"Abbiamo cercato di intercettare le maggiori problematiche in Maremma - dice Stefano Carboni, coordinatore di Demetra e membro della cooperativa Arnera - Ci sono alcune situazioni di lavoro grigio e poco chiaro. Ma la situazione rimane buona. La Toscana, che credeva comunque di essere esente da qualsiasi situazione di sfruttamento, non è esente completamente da queste problematiche. Non siamo in una situazione come quella di Gioia Tauro - chiude Carboni - ma il lavoro grigio esiste, come situazioni border line. Anche in Maremma un campanello d’allarme deve necessariamente suonare".