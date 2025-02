Arezzo, 21 febbraio 2025 – Mondovisioni, successo di pubblico alla prima

Sabato 22 febbraio il secondo appuntamento con “I Shall Not Hate” e la giornalista di Internazionale Francesca Gnetti. Ingresso gratuito

La rassegna di docufilm “Mondovisioni”, nata sulla linea editoriale di Internazionale e curata dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il prof. Alberto Mariotti è già entrata nel vivo. Sabato 15 febbraio, il primo dei quattro appuntamenti ad ingresso gratuito in programma al piccolo Teatro del Santa Chiara è stato un vero e proprio successo di pubblico. Sala gremita con oltre 80 persone per la visione del docufilm “Democracy Noir”, l’ultimo lavoro della regista e produttrice già candidata all'Oscar Connie Field sull’Ungheria di Orbán. Una pellicola che dopo la promozione ha stimolato un bel dibattito con molti interventi dal pubblico. Sabato 22 febbraio, sempre alle 17 al piccolo Teatro del Santa Chiara, il secondo appuntamento in programma. Sarà la volta di “I Shall Not Hate”, realizzato dalla documentarista e produttrice franco-americana Tal Barda. Ospite d’eccezione la giornalista di Internazionale, editor di Medio Oriente, Francesca Gnetti.

Mondovisioni, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è una rassegna di respiro nazionale, che presenta i più appassionanti e urgenti documentari distribuiti da CineAgenzia e proposti in esclusiva per l’Italia.

I Shall Not Hate

Il docufilm racconta la storia di un autentico genio umano come Izzeldin Abuelaish, primo medico palestinese a lavorare in un ospedale israeliano dove ha fatto nascere centinaia di bambini. La sua etica improntata al perdono e alla riconciliazione viene messa a dura prova quando un carro armato israeliano bombarda la sua casa, uccidendo tre delle sue figlie. Izzeldin Abuelaish è stato candidato tre volte al premio Nobel per la pace.