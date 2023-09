Mondo Convenienza Lo sgombero si ferma

di Sandra Nistri

Lo sgombero, per ora, è congelato in attesa del tavolo nazionale sulla vicenda fissato per il prossimo 15 settembre. Dopo sei ore di trattativa, ieri pomeriggio si è fermato lo smantellamento del presidio dei lavoratori RL2 davanti al deposito della catena di mobili e arredamento low cost Mondo Convenienza a Campi Bisenzio, disposto dalla prefettura di Firenze e iniziato ieri mattina presto con un vasto spiegamento di Forze dell’ordine. In base all’accordo i lavoratori che stanno protestando dovranno allontanarsi dai cancelli del deposito e consentire l’accesso ai veicoli privati che si recano a ritirare i mobili. Un compromesso, arrivato alla fine di un lungo confronto, possibile anche grazie alla mediazione delle Istituzioni presenti, in particolare il consigliere per il lavoro del presidente della Regione Eugenio Giani, Valerio Fabiani, e il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, che rappresenta una tregua fragile in una vicenda ormai lunga.

Proprio domani, infatti, saranno esattamente trascorsi cento giorni dall’inizio dello sciopero e presidio in via Gattinella di un gruppo di lavoratori, tutti stranieri, della ditta che si occupa in appalto per Mondo Convenienza di servizi esterni il come il montaggio, il carico, lo scarico e il trasporto dei mobili. Alla base della protesta, che rimane ancora in atto, la richiesta dell’applicazione del contratto nazionale della logistica ma anche di cose più ‘puntuali’ come l’introduzione di strumenti marcatempo in azienda e il rispetto dell’orario di lavoro con il pagamento dello straordinario in caso di ore in più lavorate rispetto a quelle previste.

Lo scorso 19 luglio, al tavolo regionale riunito con Comune di Campi e sindacati (assente l’azienda), era stata siglata una vera e propria piattaforma di richieste in questo senso e il successivo 31 luglio Cgil aveva parlato del raggiungimento di un accordo sulla vicenda, a livello nazionale, con Mondo Convenienza che si sarebbe impegnata con le ditte in appalto per l’applicazione di un contratto collettivo. Accordo, questo, non considerato valido dal sindacato SiCobas, attivo fin da subito all’interno del presidio, che giudica gli impegni presi solo una dichiarazione di intenti e non l’avvio di una azione concreta di miglioramento delle condizioni dei lavoratori degli appalti.

Ora l’attenzione è tutta sul confronto del 15 settembre come sottolinea Valerio Fabiani: "Adesso – dice – guardiamo con attenzione alla prossima tappa, la riunione del tavolo nazionale di confronto dove Mondo convenienza e sindacati confederali saranno chiamati a concretizzare gli impegni assunti alla prima riunione. Impegni che, in larga parte, sono gli stessi della piattaforma siglata in Regione insieme a Comune di Campi e sindacati al tavolo del 19 luglio a Firenze". Intanto domani al presidio di Campi Bisenzio sono confermate le iniziative (una assemblea aperta e una cena di sostegno ai lavoratori) per celebrare i cento giorni dall’avvio dello sciopero mentre dall’8 al 15 settembre la mobilitazione sarà a livello nazionale, davanti ai negozi di Mondo Convenienza.