Molotov contro il consolato Usa, le piste al vaglio

La pista del gesto dimostrativo, nel quadro delle tensioni in Medio Oriente, la prima e battuta per dare una spiegazione alle due bottiglie incendiarie lanciate di notte verso Palazzo Calcagnini che a Firenze ospita il consolato degli Stati Uniti. Gli ordigni non hanno raggiunto l’edificio, non hanno fatto danni, sono esplosi sulla strada lasciando tre macchie nere circolari sull’asfalto di Corso Italia. Il resto, schegge e detriti, sono stati spazzati via o, quelli utili, prelevati a fini di polizia scientifica. L’episodio, verso le 3.30, piena notte, nella zona del vecchio teatro Comunale di Firenze, ormai demolito. Il consolato è guidato da un diplomatico di carriera, la console Daniela Ballard, e si trova in lungarno Amerigo Vespucci. L’edificio copre un isolato, è da anni protetto e vigilato per prevenire disordini e attacchi. Le molotov sarebbero state tirate da via Palestro, traversa semipedonale. La magistratura coordina le indagini con la Dda di Firenze, che ha compiti di antiterrorismo.