Molecola, figlio di un amore infelice. E di una mamma giovane e povera

Vichi

La mamma di Molecola era una donna giovane e povera che alla fine me la sono sposata io. Maria, si chiamava. Viveva in un vecchio mulino abbandonato, in mezzo alla campagna. Era una bella femmina. Aveva tutte le cose al posto giusto, non so se mi capisci. Certi capelli lunghi e neri e due occhi che quando ti guardava... È morta presto, povera donna. A trent’anni era già vecchia, pace all’anima sua.

L’uomo che l’aveva ingravidata era uno di passaggio, uno di Palermo. Le aveva giurato amore e lei ci era cascata. Era un uomo istruito, così diceva lei, una specie di dottore di cose scientifiche. Uno di quelli che mischiano le cose con i guanti e inventano le medicine. Era rimasto in paese due settimane, e ogni notte Maria lo stava ad ascoltare a bocca aperta. Lui raccontava che con certi attrezzi si potevano vedere dei minuscoli animali che si muovevano dentro una goccia di sangue, e diceva certe parole che Maria non capiva, per farsi grande di fronte a una povera contadina ignorante. Lei non aveva mai sentito nessuno parlare così, e lo guardava come se fosse un santo. Poi lui se ne andò lasciandosi dietro una bava di promesse. Maria si mise a lavorare come una ciuca, per non pensare al tempo. Io le portavo i lenzuoli da lavare, e quando potevo mi fermavo a parlare un po’ con lei. Sembrava un’invasata. Diceva a tutti che tra qualche tempo il dottore tornava e la sposava. Non proprio subito però, per via del lavoro. Ma tornava, questo era sicuro. Dopo tre mesi Maria si accorse che la sua pancia cresceva, e disse subito che quel figlio l’avrebbe chiamato Molecola, perché era una parola che diceva spesso il suo futuro marito. E intanto Molecola cresceva dentro di lei. Alcuni in paese la chiamavano scrofa, e quando passava in piazza le mamme tiravano via i figlioli. Il prete la guardava con certi occhi di pietà e di schifo che era peggio di chiamarla scrofa. Alla fine partorì, ma il suo dottore non si vedeva. Maria diventò stanca e cattiva. Un giorno mi chiese di badare a Molecola perché voleva andare a cercare il dottore.

"E se non lo trovi?" dissi io.

"Lo trovo, stai sicuro" fece lei. Cercai di farle capire che il suo bel dottore sarebbe tornato da lei come un evaso tornerebbe in galera, ma lei non mi dava retta.

Disse che stava via al massimo due giorni e sarebbe tornata con il suo dottore. Io pensai che le teste dure hanno bisogno di un colpo forte per rompersi. La mattina dopo Maria partì per Palermo, e dopo due giorni non era ancora tornata. Io mi occupavo di quel piccolo disgraziato del bambino, ma avevo anche le mie faccende e mi feci aiutare dalla figlia di un mio cugino che mi teneva il bimbo dalla mattina fino al tramonto e lo portava ad allattare dalla balia. Passarono altri due giorni, e Maria non si vedeva. Decisi di aspettare ancora tre giorni, poi sarei andato dal maresciallo.

Il terzo giorno andai a letto tardi e non chiusi occhio per tutta la notte. Molecola dormiva in una cesta accanto a me. Pensavo a cosa avrei fatto di quel bambino se Maria non fosse più tornata. La mattina dopo lei non era ancora arrivata. La sera, prima di andare a riprendere il bambino passai come sempre dal mulino di Maria. La trovai seduta in cucina, di fronte al tavolo, con un sorrisetto sulle labbra. Fissava la parete. Sembrava calma. Disse la stessa parola per una decina di volte, sempre con la stessa voce tranquilla: porco. Mi avvicinai. Lei non si mosse. Appena le misi una mano sulla spalla lasciò andare la faccia sul tavolo e scoppiò a piangere. Ritirai la mano e aspettai. Dopo un po’ lei alzò il capo di scatto, aprì una mano e mi fece vedere un anello con una pietra trasparente in mezzo.

"Guarda cosa mi ha dato" disse. Mi raccontò che il dottore voleva darle anche dei soldi, "come una puttana". Il dottore abitava in una casa grande con gli alberi intorno. Lei lo aveva aspettato tutto il giorno nei paraggi della villa, e quando lo aveva visto scendere dalla macchina gli era corsa incontro felice di rivedere la sua faccia che le faceva tenerezza. Lui si era bloccato sulle gambe, gli occhi tondi. Già da quello lei aveva capito, ma una parte di sé non ci voleva credere e allora andava avanti, incontro al suo amore. Lui l’aveva fatta salire in macchina ed era partito con la retromarcia. Aveva girato in una stradina e dopo qualche chilometro si era fermato in un sentiero che tagliava in due un immenso oliveto.

