Arezzo, 7 agosto 2023 – Moggiona, lunedì 7 agosto torna il Bruscello con una giovanissima novità. Lo spettacolo sarà preceduto dalla rappresentazione del “bruscellino” degli alunni della scuola elementare “Paolo Uccello” di Pratovecchio Stia

A Moggiona di Poppi lunedì 7 agosto (ore 21) torna il “Bruscello”, tradizionale rappresentazione in ottava rima recetemente riscoperta grazie al ritrovamento, proprio in una soffitta di questa frazione vicina a Camaldoli, di un testo integro degli anni ’40, un bruscello appunto dal titolo “Belinda”.

E proprio quel testo verrà rappresentato nella serata promossa dalla Pro Loco di Moggiona, dalla compagnia dei bruscellanti, che tengono in vita questa tradizione locale la cui origine è di spettacolo carnevalesco, rimasta in uso fino agli anni ’80 nella frazione di Casalino, poco lontano da Moggiona.

La novità di quest’anno, dicono gli organizzatori, è data dal fatto che Belinda sarà preceduta da un altro bruscello, un “bruscellino” composto dagli alunni della scuola elementare Paolo Uccello di Pratovecchio Stia, dal titolo “Fra i due litiganti il terzo gode”. E sarà, a tutti gli effetti, il primo bruscello originale composto in Casentino nel XXI secolo.

Dunque la serata si preannuncia ricca di interesse, perché il passato e il futuro si incontrano in uno spiritoso presente. Sullo sfondo ci sono sempre affari di cuore, ma se Belinda è la giovane ragazza di una volta in età da marito, con tanti pretendenti e qualcuno che cerca di fare il furbo, la Francesca del Bruscellino è una giovane che le avances le riceve sul suo smartphone, attraverso i social network, con conseguenze altrettanto divertenti da scoprire ascoltando i ragazzi cantare a ritmo di ottave.

Il percorso nasce più di un anno fa anche su stimolo del progetto "Atlante del Patrimnio Immateriale" che ha visto la realizzazione di un momento formativo rivolto alle scuole del territorio promosso dal Cred-Ecomuseo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino nell'ambito della Strategia delle Aree Interne. Dall'incontro con i "Bruscellanti del Casentuno" e partendo proprio dalla rappresentazione di un bruscello a scuola, i ragazzi hanno raccolto una sfida: scrivere un bruscello tutto loro. A giugno l’incontro si è rinnovato, e i grupppi uniti hanno composto insieme sul momento il coro d’ingresso del bruscellino.

Non resta che recarsi a Moggiona per vedere, lunedì 7 agosto alle 21, il risultato finale. E chi ci sarà avra modo di capire che non è questa l’unica sorpresa della serata…