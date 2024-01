"Mobilità strategica per il futuro"

Il modo in cui oggi continuiamo a occuparci di economia, di servizi alla persona e all’impresa e del sistema-vita in generale non può essere più costretto all’interno di confini meramente amministrativi, risalgono a una stagione in cui tutto era differente. Limitandosi all’urbanistica, occorre superare certe contrapposizioni: quella fra città “dentro le mura” e città “fuori le mura”, per esempio, o fra centro storico e periferia o, ancora, fra memoria storica ed espansione contemporanea. I centri urbani attuali vanno ripensati come luoghi aperti alla contemporaneità e, dunque, senza confini. Non è banale, al contrario: assimilare che il concetto stesso di ‘margine’ come linea netta di demarcazione è anzi la vera sfida. Nel De Oratore, Cicerone scriveva “ut sementem faceris, ita metes”: come avrai seminato, così raccoglierai. Ecco, sulla natura di questa semina credo sarebbe saggio decidere in fretta se preferiamo governare lo sviluppo di una città, Firenze, sostenibile oppure subire quello di una città insostenibile. La competitività, l’attrattività e la vivibilità di un territorio dipendono in misura consistente dall’adeguamento delle reti di trasporto, con doveroso riguardo ai nodi urbani sui quali insistono attività sociali ed economiche di rilievo. Coniugare la pianificazione urbana con una politica delle infrastrutture e dei trasporti che metta al centro la mobilità è assolutamente strategico. Penso a una città metropolitana – oggi vuota categoria burocratica… – con un milione circa di abitanti, con luoghi di aggregazione capaci di dialogare con il centro storico e di rispondere ai bisogni del vivere contemporaneo. Una città sviluppata attorno a più nuclei urbani. Una città con distanze percorribili a piedi, ma servite da un sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza come quello della tramvia o della rete ferroviaria che avremo una volta realizzato il passante alta velocità.

Vincenzo Di Nardo

Curatore del libro

’Firenze Domani’