“Mo’ Joe”, un concerto per celebrare la Giornata Mondiale del Jazz ad Arezzo

Arezzo, 18 aprile 2023 – Un grande concerto al Teatro Petrarca per la Giornata Mondiale del Jazz. Questa ricorrenza, istituita nel 2012 dall’Unesco, ricade domenica 30 aprile e sarà celebrata per la prima volta nella città di Arezzo con l’evento “Mo’ Joe” a cura della JOTC Open Orchestra. Venti musicisti condivideranno il palcoscenico per un concerto in programma alle 21.00 che proporrà un omaggio alla musica del celebre sassofonista e compositore statunitense Joe Henderson, con un repertorio riarrangiato e riproposto in un’inedita versione orchestrale diretta dal maestro Francesco Giustini. L’ospite della serata sarà Daniele Malvisi, uno dei maggiori rappresentanti del sassofono jazz in Italia che vanta una carriera al fianco dei più grandi interpreti del genere e che arricchirà i vari brani come solista.

“Mo’ Joe”, patrocinato dalla Fondazione Guido d’Arezzo, è mosso da una duplice finalità: presentare per la prima volta in assoluto il disco d’esordio della JOTC Open Orchestra e portare in terra d’Arezzo i valori della Giornata Mondiale del Jazz. Questa celebrazione ambisce a evidenziare la rilevanza storica del jazz nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto dei diritti e della dignità umana, nella lotta alle discriminazioni di ogni tipo e nella valorizzazione della gioventù nei cambiamenti sociali. In quest’ottica, il concerto sarà un’occasione privilegiata per coinvolgere la cittadinanza nella condivisione di musica, emozioni e incontri attraverso la dimensione orchestrale che rappresenta un veicolo di superamento delle differenze, di espressione dello spirito collaborativo e di condivisione. Il progetto JOTC Open Orchestra, infatti, ha preso origine in piena pandemia nel 2020 proprio per avvicinare artisti del territorio che avevano necessità di tornare a condividere l’esperienza musicale. Questa prima, positiva, esperienza ha trovato seguito nella volontà di costituire nella città di Arezzo un’orchestra jazz stabile capace di configurare uno spazio formativo e una grande occasione per i giovani talenti musicali di suonare al fianco di professionisti già affermati. Il percorso della JOTC Open Orchestra ha trovato ora compimento nella realizzazione del disco d’esordio monografico su Joe Henderson che, dopo una fortunata campagna crowdfunding, verrà suonato per la prima volta davanti a un pubblico proprio nella serata del 30 aprile al Teatro Petrarca con il suggestivo impatto emotivo garantito dall’incontro di venti diversi strumenti. Per informazioni e prevendite di “Mo’ Joe” è possibile rivolgersi alle Officine della Cultura in via Trasimeno 16, recarsi alla biglietteria del Teatro Petrarca o, direttamente on-line, dal circuito BoxOfficeToscana/Ticketone. «La musica - commenta Tommaso Chiarini, Global Business Development Manager di TCA SpA (main sponsor dell’evento), - è condivisione e collaborazione. Il suono nasce per comunicare. Siamo felici che esistano occasioni come questa e di poterle sostenere. Sono momenti nutrienti per chi li progetta e per il pubblico, in cui è possibile dedicarsi per apprezzare valore».