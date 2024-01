Minori non accompagnati: "Il limite dei 16 anni è una beffa non tutela"

In Toscana ci sono oltre mille minori stranieri non accompagnati. Mille e nove a fine agosto 2023, stando all’ultimo aggiornamento del Consiglio regionale. Bambine, bambini e adolescenti provenienti in maggioranza dall’Ucraina e dall’Albania e poi da Egitto, Tunisia, Pakistan e Gambia. A farsi portavoce delle loro necessità quotidiane e dei pericoli a cui sono esposti è la Pamat (sigla di Prevenzione abusi minori associazione toscana) di Prato, soprattutto in seguito al Decreto legge 133/2023 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale”.

"Pamat, nel suo oggetto sociale punta anche a promuovere una cultura di accoglienza dei minori – dice l’avvocato Gabriele Pica Alfieri, che dell’associazione è vicepresidente –. In occasione del recente provvedimento del governo ci siamo sentiti in dovere di suonare un campanello d’allarme, senza ovviamente alcuna polemica politica: ci sembra che la presunzione contenuta nel provvedimento, ovvero della maggiore età già dai 16 anni anziché dai 18, sia contraria ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia nel 1991, e non garantisca adeguatamente i bambini e ragazzi stranieri".

In merito alle modifiche normative (più stringenti), varate dal governo Meloni sul tema Pica alfieri specifica: "A fronte di una situazione pratica comprensibile e alle problematiche legate all’immigrazione, va detto che l’Italia, ratificando la Convenzione, dovrebbe prevede una forma di tutela specifica per i minori stranieri, a maggior ragione per quelli non accompagnati".

Presumere che a 16 anni un ragazzo o una ragazza sia già maggiorenne crea le condizioni più giuste per il suo sviluppo? Le perplessità avanzate sono quindi di effettività della tutela, come sottolinea la presidente Monica Pratesi: "Nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Onu si stabilisce che i minori hanno diritto a crescere, a svilupparsi in tutte le loro dimensioni, in qualunque Paese, in qualunque momento. È ovvio che questa va calata nelle realtà relazionali e locali e nei momenti storici, ma ci pareva che fosse necessario che la nostra associazione aprisse un dialogo su questo tema".

Marianna Grazi