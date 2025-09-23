Minoli, Padellaro, Nava, al via gli incontri “A tu per tu con...”

Arezzo, 23 settembre 2025 – In omaggio a Pier Paolo Pasolini è nata alcune settimane fa a Pieve Santo Stefano un'associazione culturale di promozione sociale, “Il Corsaro”.
“L'intento è quello di smuovere idee e intenti producendo cultura e partecipazione, perché puro uno stagno può diventare un lago, anche navigabile, se oltre a lamentarsi di ciò che non va, ci si dà da fare in prima persona”, questo afferma il fondatore Stefano Mencherini, pievano di nascita ed ex autore e regista Rai, oggi indipendente.
Un musical sul drammatico e irrisolto tema degli incidenti e omicidi sul lavoro in scena dal prossimo anno (“Il Pane loro 2, la vendetta” di Stefano Mencherini), un libro di prossima uscita e un docufilm, nei progetti dell'associazione che come prima uscita pubblica ha organizzato tre incontri tra Anghiari e Pieve Santo Stefano con tre personalità di rilievo nel mondo della televisione, del giornalismo e della musica. Il titolo delle serate è volutamente colloquiale, “A tu per tu con…”; non monologhi ma racconti di lavoro e di vita, anche intimi e inediti, inframezzati dalle domande e dagli interventi del pubblico a cui si richiede una partecipazione attiva . Con ingresso libero.
Si inizia da Anghiari, ospiti dell'Auditorium Mascagni appena restaurato, venerdì 3 ottobre prossimo, alle ore 21, con Giovanni Minoli sui temi della televisione pubblica e non, dove l'autore e giornalista ha portato innovazioni e idee di grande rilievo. Sempre ad Anghiari venerdì 10 ottobre sarà poi la volta, sui temi del giornalismo e della libertà di stampa, di Antonio Padellaro, fondatore de “Il Fatto Quotidiano”, di cui ricordiamo il recente libro (tra gli 11 scritti in carriera) "Solo la verità lo giuro. Giornalisti, artisti e pagliacci". Infine, il sabato 18 ottobre a Pieve Santo Stefano con Mariella Nava, seconda al Festival di Sanremo nel 1991 dietro a Renato Zero e, tra gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti, premio Mia Martini alla carriera nel 2000, grande interprete della musica d'autore italiana.