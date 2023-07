Michielin, mille volti per stupire "Sperimentare è il mio mantra"

di Francesco Tozzi

Francesca Michielin è pronta a esibirsi questa sera nella splendida cornice di piazza Masaccio, a San Giovanni Valdarno. Sabato sarà invece a Lajatico. "L’estate dei Cani Sciolti" fa tappa in Toscana per raccontare al pubblico la sua storia in musica. Uno spettacolo che si preannuncia intimo e suggestivo.

Francesca, che rapporto hai con questa terra?

"Sono molto legata alla Toscana e in particolar modo alla provincia di Arezzo perché ci ho passato tante estati della mia infanzia, ho scritto tante canzoni e ho avuto modo di ispirarmi, ma soprattutto, è proprio tra le colline toscane di Arezzo che ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo, "Il cuore è un organo", ormai dodici anni fa".

Cantautrice,polistrumentista, conduttrice televisiva, direttrice d’orchestra, scrittrice. Quanto conta essere un’artista a tutto tondo?

"Credo che ogni persona abbia tante sfaccettature differenti e quando di natura sei curiosa e ami sperimentare, è bello e forse anche giusto provare ad alzare l’asticella. Una delle mie fonti d’ispirazione da sempre è Taylor Swift che è poliedrica e dà il massimo in tutto ciò che fa".

Ci sono ancora pregiudizi sui talent show?

"Il mondo della musica italiana è cambiato notevolmente e ora qualsiasi persona può accedere a una piattaforma musicale e caricarci le proprie produzioni, quindi i talent non sono più uno dei mezzi più visibili e veloci per entrare nel mercato discografico. Chi oggi decide di intraprendere il percorso del talent vuole mettersi in discussione e lavorare con un’equipe di professionisti, e anche da conduttrice posso affermare che chi arriva su quel palco è molto più consapevole di cosa vuole e di cosa non vuole fare. Io ero molto più sprovveduta. Ma è stato bello così, mi sono presa il mio tempo per sbocciare e ancora non ho avuto modo di mostrare tutto".

“Cani sciolti“ è il tuo ultimo disco. Cosa racconti?

"È il mio disco più sincero, crudo, acustico, diretto. Ci tenevo a farlo dopo tutti questi anni perché è l’album in cui la mia scrittura musicale e testuale è più a fuoco. E anche se è un progetto totalmente fuori dalle logiche di mercato forse proprio per questo acquisisce per me anche un valore non dico militante, ma di impegno all’interno della nostra ‘società’ di artisti. Un impegno a fare musica anche non sempre accomodante, ma scomoda e profonda".

Cosa è rimasto della Francesca del 2011?

"Credo tutto e niente. È rimasta tutta la curiosità, così come la fragilità. Ma allo stesso tempo non sono più quella persona e ho fatto un grande lavoro su me stessa per diventare più forte e consapevole. Come canto in "bonsoir", tutto è cambiato ma in fondo è uguale".

Sei sempre stata schierata dalla parte dei diritti.

" Mi sembra il minimo. Ogni persona dovrebbe riconoscere il maschilismo introiettato in sé e quello che avvolge la società di ogni giorno e fare del proprio meglio per cambiare le cose. Non possiamo più voltarci dall’altra parte".