Michelangelo rapito, oltre 30mila visitatori

Arezzo, 26 gennaio 2024 – Hanno superato trentamila i visitatori della mostra allestita al Castello di Poppi “Michelangelo Rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino”, che chiude ufficialmente i battenti domenica 28 gennaio.

Sono gli ultimi giorni quindi per visitare il percorso realizzato grazie al Comune di Poppi e alle Gallerie degli Uffizi che ha riscosso un grande successo anche fra le scuole del territorio. 1.700 gli studenti, bambini e ragazzi di istituti di ogni ordine e grado, che sono stati accolti al Castello per immergersi nel percorso storico e lasciarsi affascinare dall’esperienza della mostra immersiva. Centinaia anche coloro che hanno partecipato alle visite guidate condotte dalla curatrice della mostra Alessia Cecconi in più occasioni.

Domenica 28 gennaio la mostra si conclude proprio con il finissage che prevede due visite guidate appunto dalla curatrice Cecconi, alle 11.30 e 15, che sono state letteralmente prese d’assalto, tanto che già da giorni i posti sono esauriti. Oggi, domani e domenica la mostra è aperta dalle 10 alle 18.

“Michelangelo Rapito è un evento che ha impegnato molto il Comune di Poppi – ha commenta il sindaco Carlo Toni - ma che ci ha regalato tante soddisfazioni. Protagonista di questo successo anzitutto è il Casentino, che tanto ha dato durante la Seconda guerra mondiale in termini di vite, coraggio, resistenza e che per cinque anni ha protetto l’immenso patrimonio artistico dei musei fiorentini riconsegnandolo all’ammirazione delle generazioni future”.