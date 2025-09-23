«Metamorfosi»: il Festival dell'Autobiografia ad Anghiari

Arezzo, 23 settembre 2025 – E' vicino l'appuntamento con il Festival dell'Autobiografia 2025, in programma ad Anghiari dal 26 al 28 settembre, grazie come sempre all'organizzazione della Libera Università dell'Autobiografia. «Metamorfosi – Quando la scrittura cambia la vita» è il titolo e filo conduttore di questa edizione, così come indicato da Duccio Demetrio.

«Le metamorfosi che cambiano la vita – che lo scrivere di sé induce, promuove e racconta – costituiranno nelle giornate del Festival un'occasione culturale preziosa. Per ascoltare, scrivere, leggere e condividere insieme teorie, vicende, momenti, testi dovuti alla riscoperta del piacere e della libertà civile di scrivere la propria storia».

Il Festival 2025 inizierà ufficialmente venerdì 26 settembre alle ore 15 con i saluti del fondatore Duccio Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e si protrarrà fino alla domenica mattina.

Saranno tre giornate come sempre intense, caratterizzate dalla presenza di tanti illustri ospiti, a partire dalla giornalista e scrittrice Sandra Petrignani, a cui verrà consegnato il Premio «Città dell'Autobiografia» e dal filosofo Sergio Givone, che riceverà invece il Premio «Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici».

Tra i protagonisti del Festival 2025 anche Stefano Bartezzaghi, Paolo Jedlowski, Marco Ermentini, Tamara Baris, Raffaele Milani, Giampaolo Nuvolati, Gianumberto Accinelli, Roberto Francavilla, Stefano Raimondi, Gianfranco Bandini, Lorenzo Flabbi, Niccolò Nisivoccia e Nicoletta Polla-Mattiot che con le loro testimonianze approfondiranno i temi di questa edizione.

Venerdì mattina è in programma una doppia anteprima con Eva Rigonat, Daria Scarciglia, Maurizio Cimino e Carmen Squeo.

Il venerdì sera poi le passeggiate nel borgo accompagnate da esperienze di scrittura, il sabato alle 21:30 appuntamento con «Nel borgo dei canta-storie» e domenica mattina il concorso nazionale «L'albero delle ciliegie. Una storia tira l'altra».