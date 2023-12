"Messe le mani nelle tasche dei toscani. E’ inaccettabile"

"Non siamo disponibili ad accettare supinamente l’aumento dell’addizionale Irpef deciso dal presidente della Regione e metteremo in campo tutto quanto possibile per esprimere la nostra contrarietà, a cominciare da una serie di iniziative sui vari territori della Toscana". A dirlo è il segretario generale della Cisl regionale, Ciro Recce, che nei giorni scorsi ha diramato anche una circolare alle strutture territoriali e alle categorie della Cisl della Toscana per mobilitarle contro l’aumento delle tasse. Da cosa deriva la vostra contrarietà?

"Il presidente Giani ha deciso, in perfetta solitudine, di mettere le mani nelle tasche dei toscani, in un momento in cui tutti gli osservatori e le ricerche segnalano la difficoltà di molte famiglie a fare fronte all’aumento generalizzato dei costi. E lo ha fatto oltretutto senza alcun confronto con le forze sociali ed economiche. Non abbiamo intenzione di accettarlo in silenzio e faremo sapere a tutta la Toscana che questa è una scelta ingiusta".

Cosa farete concretamente?

"Nei prossimi giorni, fino a fine anno, saranno le strutture territoriali della Cisl ad attuare volantinaggi e presidi nelle varie città toscane. Nel frattempo la Cisl regionale si attiverà per organizzare altre iniziative da attuarsi nelle settimane successive, a partire da inizio gennaio. Proveremo anche a muoverci unitariamente, ma se non sarà possibile siamo pronti ad andare comunque avanti".

La manovra ormai è stata votata: cosa chiedete a questo punto?

"Un passo indietro. A maggior ragione considerando che, in via prudenziale, l’aumento è stato previsto non solo per un anno, ma anche per il 2025-2026. Inoltre chiediamo un confronto che al momento non c’è stato: sul bilancio non abbiamo potuto dare alcun contributo. Non possono essere sempre le famiglie e i pensionati a pagare per mettere in ordine i conti. E non ci si può limitare a dare colpa al Governo nazionale, che pure va richiamato alle proprie responsabilità: si sapeva che la partita del payback sarebbe stata complicata e ci sarebbe stato tempo per parlarne e per studiare strategie alternative".

Lisa Ciardi