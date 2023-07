Mengo, tutto pronto per Coma Cose e Baustelle

Arezzo, 6 luglio 2023 – MEN/GO MUSIC FEST prosegue inarrestabilea ad Arezzo. Dopo le prime due serate, con grande successo di pubblico, stasera ci si prepara ad accogliere FEDERICO DRAGOGNA, GIANCANE e THE ZEN CIRCUS. Ma tutto è pronto già per la grande serata di domani che vedrà sul palco di PARCO IL PRATO BAUSTELLE, COMA COSE, MOTEL CONNECTION aftershow.

BAUSTELLE (parola tedesca da pronunciare in assoluta libertà) è un gruppo nato a Montepulciano, provincia di Siena, nel 1996. Diventati un punto di riferimento per la musica italiana degli ultimi decenni, dopo 8 album di inediti sono tornati con un nuovo lavoro discografico, Elvis, uscito per BMG il 14 aprile e anticipato dal singolo Contro il mondo. Il 17 marzo è uscita “Milano è la metafora dell’amore” con cui la band ci restituisce una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica.

“Elvis”, il nuovo album dei Baustelle, segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock” per la band, che torna con un disco che tocca territori per loro mai esplorati prima, portandoli in una matrice americana fatta di strutture blues, soul, rock and roll, boogie. Nel nuovo album “Elvis” le sonorità inesplorate si mischiano sapientemente alla sensibilità costitutiva della band e il risultato è una forma di glam rock tipicamente baustelliana, un film impossibile coi Rolling Stones e Lou Reed che dal 1973 si ritrovano – per niente perduti e ancora giovani – catapultati nel mondo ipercinetico e mutevole di oggi.

Con “Elvis tour” i Baustelle si preparano ad esibirsi con dei live semplicemente rock, con lo scopo di rompere lo schema del concerto che suona esattamente come il disco, di fatto ogni live sarà libero e diretto, mosso solo dalla viscerale voglia di fare musica.

Come per il tour nei club, anche in questa occasione i Baustelle saranno accompagnati da musicisti esperti, capaci di maneggiare la materia del rock and roll, ossia Alberto Bazzoli (tastiere), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica), Julie Ant (batteria) e Milo Scaglioni (basso).

I COMA COSE sono Fausto Lama e California. Un duo nato nel 2016, una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Hanno partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano L’ADDIO (Disco di Platino), scritto dai Coma_Cose e prodotto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio (Mamakass), e si sono aggiudicati il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, “L’Addio” aveva già ricevuto il Premio Lunezia per Sanremo 2023per la qualità dei suoi contenuti. California e Fausto sono saliti sul palco dell’Ariston per la seconda volta dopo l’esordio nel 2021 che li ha visti conquistare pubblico e critica con il brano “Fiamme Negli Occhi” (Doppio Disco di Platino). Hanno da poco pubblicato il loro singolo estivo “Agosto morsica”.

Scritto dai Coma_Cose e prodotto dai Mamakass, “Agosto Morsica” è una raccolta di immagini e ricordi, a volte malinconici e evocativi, a volte spensierati, che vanno a comporre il racconto di un’estate: la pelle che pizzica una volta che la salsedine si è asciugata al sole, le notti ribelli e l’attesa dell’alba, le hit estive che passano incessanti alla radio. Mantenendo le cifre stilistiche che da sempre caratterizzano California e Fausto Lama, questo pezzo estivo è un invito a cantare e ballare, una vera e propria brezza calda fatta di attimi da condividere con chi abbiamo accanto “E mentre il sole scalda / c’è un vento che sparpaglia / i tuoi pensieri nell’aria / che se non sai dove farli atterrare / prova sulla mia spiaggia / ho un aeroporto al posto delle braccia”.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma_Cose sono il duo più interessante del panorama musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “Hype Aura” (2019) e “Nostralgia”(2021). Con il nuovo album “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”, uscito il 4 novembre per Asian Fake e Epic Records/Sony Music (e pubblicato di nuovo il 10 febbraio con l’aggiunta del brano di Sanremo 2023 “L’Addio”), segnano il loro ritorno sulle scene e alla musica live con il tour nei club UN MERAVIGLIOSOMODO DI INCONTRARSI e con la tournée estiva che li vedrà proporre uno show unico nei principali festival italiani, con in scaletta i loro migliori brani: dalle canzoni già culto di “Inverno Ticinese” fino ai successi sanremesi “Fiamme Negli Occhi” e “L’Addio”, attraversando gli album “Un Meraviglioso Modo di Salvarsi” (2022), “Nostralgia”(2021) e “Hype Aura” (2019).

Sono quasi trenta gli artisti che si alterneranno sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si svolgerà – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica. Dopo lo start martedì 4 luglio a Parco il Prato con Riverso, Villalba, MWRK, Clavdio e Lovegang 126, mercoledì 5 è stata la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, Colla Zio e Rosa Chemical. A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend inizia con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow. Si prosegue sabato 8 con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 luglio a chiudere il festival saranno Pandem, Piove., Lil Kvneki, Alan Sorrenti e Planet Funk.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, per cui i biglietti stanno andando a ruba.

Anche quest’anno torna la rassegna MEN/GO CULT, una serie di incontri che per l’occasione hanno trovato una nuova sede presso SUGAR, in Corso Italia 60. Il programma è fitto e vedrà l’alternarsi di talk e dj set d’eccezione, con un nuovissimo palco, lo SUGAR STAGE, pronto ad accogliere i grandi nomi del festival, ma non solo. Questo il programma di venerdì 7 luglio:

VENERDÌ 7 luglio ore 18

Incontro con COMA_COSE (modera Pierfrancesco Pacoda)

VENERDÌ 7 luglio ore 19 - SUGAR STAGE

LORENZO BITW djset

