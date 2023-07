Mengo, conclusa un’edizione record

Arezzo, 10 luglio 2023 – Si conclude con grande successo la 19sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST: anche quest’anno straordinaria l’affluenza di pubblico a PARCO IL PRATO dal 4 al 9 luglio. Sei giorni con i migliori artisti della scena, un parterre di tutto rispetto con i tour più attesi dell’estate. Dal pop al rock, dal rap al folk fino all’elettronica, al MEN/GO anche in questa edizione c’è stato spazio per tutti i generi musicali con una sola parola d’ordine: trasversalità. È questa la missione del festival aretino: offrire musica per tutti i gusti, creando un luogo di contaminazione e cultura dove tutti – pubblico e artisti - possano sentirsi a casa. E per questo 2023 si può dire che la missione è stata compiuta: boom di presenze al Prato tutte le sere, con il pienone per ogni artista, compreso il gran finale di domenica 9 luglio con Planet Funk e con 9000 biglietti totali venduti per le due uniche serate a pagamento del 7 e dell’8 luglio.

Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

Sono quasi trenta gli artisti che si sono alternati sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si è svolto – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica. Martedì 4 luglio a Parco il Prato si sono esibiti: Riverso, Villalba, MWRK, Clavdio e Lovegang 126. Mercoledì 5 è stata la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, Colla Zio e Rosa Chemical. A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend è iniziato con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow. Sabato 8 è stato il turno di Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 luglio hanno chiuso il festival Pandem, Piove., Alan Sorrenti e Planet Funk.

Anche quest’anno è tornata la rassegna MEN/GO CULT, una serie di incontri che per l’occasione hanno trovato una nuova sede presso SUGAR, in Corso Italia 60. Il programma è stato fitto e ha visto l’alternarsi di talk e dj set d’eccezione, con un nuovissimo palco, lo SUGAR STAGE, che ha accolto i grandi nomi del Festival e non solo.

C’è grandissima soddisfazione per questa 19sima Edizione. – afferma Paco Mengozzi, direttore artistico di MEN/GO MUSIC FEST - Numeri record ogni sera, tra i cinquemila per Salmo e la folla che ha riempito il Parco il Prato anche per l’ultima serata con Alan Sorrenti e Planet Funk e poi per Baustelle e Coma Cose, il pienone per Rosa Chemical e per The Zen Circus. Sei serate ricchissime che dimostrano ancora il potenziale della città. Un successo, - continua Mengozzi - che ci sprona a ripartire subito con la progettazione degli eventi per il 2024 e nel dialogo con isitituzioni, sponsor e partner. Siamo molto contenti anche per la nuova area food, con i truck protagonisti, tra eccellenze gastronomiche del territorio e non solo. Infine, straordinario successo anche per gli eventi da SUGAR, a palazzo Lambardi grazie al fantastico supporto di Beppe Angiolini e del suo staff. Il festival cresce e dimostra che si può fare cultura in modo sostenibile e creando indotto turistico ed economico per la città. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e amici e tutio insieme siamo pronti per le prossime sfide.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, ATAM, KOZEL, MENCHETTI, CMG GERVASI.

E dopo MEN/GO MUSIC FEST, la musica non si ferma: AREZZO MUSIC FEST torna anche quest’estate con una serie di appuntamenti ad Arezzo e dintorni a partire dal 14 luglio. Di seguito il calendario completo:

CORTONA

14 luglio FORTEZZA DEL GIRIFALCO, CORTONA

CORTONA ON THE MOVE PARTY: TOBIA LAMARE djset

AREZZO

14 luglio TEATRO VASARIANO

TAMMORRA SOLO TOUR in collab. con Spazio Seme

CORTONA

15 luglio PIAZZA SIGNORELLI

CORTONA ON THE MOVE PARTY: FRANKIE HI-NRG MC djset

SAN GIOVANNI VALDARNO

19 luglio PIAZZA MASACCIO

L’Estate dei cani sciolti, CONCERTO di FRANCESCA MICHIELIN

AREZZO

28 luglio FORTEZZA MEDICEA

NADA in Concerto

PRATOVECCHIO – STIA

29 luglio PALAGIO FIORENTINO

CERI WAX djset in collaborazione con associazione GOVALLEY

AREZZO

4 agosto FORTEZZA MEDICEA

Concerto dei SANTI FRANCESI

4 agosto TEATRO VASARIANO

Moving Environnement – Spettacolo di danza contemporanea in collab. con Spazio Seme

31 agosto SPAZIO SEME

Concerto STORIE JAZZ in collab. con Spazio Seme