Meglio in cattedra che ubriachi. La strategia della nuova ricerca tra accademia e invenzione. La poesia perde l’aura romantica

Da molto tempo si parla e di discute su giornali e riviste, nei convegni, alla radio e alla televisione,

dell’’"avanguardia letteraria". Perchè i nostri lettori possano farsi una loro personale opinione su questo dibattuto argomento, pubblichiamo una serie di articoli del nostro collaboratore Lamberto Pignotti che vede dall’interno del movimento dell’avanguardia letteraria questi problemi. L’odio per il chiaro di luna e per i musei, la bellezza di una macchina da corsa contrapposta alla Vittoria di Samotracia, le parole in libertà, le conferenze e gli spettacoli sotto un diluviante lancio di pomo- dori da parte del pubblico: seppur ridotto al livello dei luoghi comuni ciò è il futurismo. E per estensione, almeno in Italia, è l’avanguardia. Ma che significa "avanguardia "; e che significano ad esempio futurismo, cubismo, dadaismo, surrealismo?

Senza la pretesa di essere esauriente si può affermare che l’arte dell’avanguardia nasce pressappoco all’inizio della seconda metà dell’Ottocento, quando alcuni artisti sotto la spinta di particolari

situazioni sociali e culturali sentono la necessità, attraverso la propria opera, di opporsi al generale

conformismo della società in cui vivono.

Il loro atteggiamento e le loro esperienze artistiche si collocheranno al di fuori, e anzi si proietteranno in avanti, rispetto alle convenzioni sociali ed estetiche professate dalla maggioranza. Di qui l’analogia bellica: l’avanguardia è quella che precede il grosso. Ma in tale analogia va sottolineata anche la componente aggressiva che sempre caratterizza sia l’avanguardia militare, sia quella artistica: e quest’ultima è contro il proprio presente in quanto perpetuazione del passato, mentre si adopera perchè il futuro venga

anticipato. Se la nascita dell’avanguardia può essere fissata verso la metà dell’Ottocento, è solo con l’inizio del Nove cento e fino al declinare degli anni Venti che si avverte concretamente fra un più vasto pubblico la sua inquietante presenza: in questi trent’anni vanno infatti ricercati i primi violenti manifesti artistici, le riviste esplosive, le mostre scandalistiche, le serate futuriste, gli eccessi dadaisti, i riti surrealisti.

Sono appunto i tempi dell’avanguardia contro tutto e contro tutti: perfino i suoi vari gruppi e sottogruppi sono in guerra fra di loro; ma non poche sono anche le simpatie o comunque le attenzioni che essa si guadagna. L’anticonformismo, almeno a certi livelli, decresce come eccezione anche se non si afferma come re- gola.

(...)

Ma con gli anni trenta e fino all’inizio del secondo dopoguerra la fortuna e il mito dell’avanguardia

subiscono una notevole flessione: il prevalere del momento anarchico e distruttore dei movimenti artistici del primo Novecento, anche se non determinante come alcuni inclinano a credere,

contribuisce sicuramente a generare la stanchezza e la disillusione dei protagonisti.

(...)

E nell’ultimo dopoguerra, dal ’45 al ’60, ma in maniera più vistosa in questi più recenti anni, che il problema dell’avanguardia, sor- to e impostato in termini inediti e in un contesto storico, sociale e culturale notevolmente diverso, ritorna di attualità. In questa se- de ci occuperemo del complesso e vasto fenomeno incentrando esemplarmente la nostra indagine sulla nuova avanguardia letteraria in Italia, e cercando subito di anticipare schematicamente ciò che la differenzia dalle esperienze di punta primo-novecentesche.

(...)

La critica di tipo tradizionale, quella che si limita a registrare con qualche colonna di piombo tipografico ciò che piace e ciò che dispiace a un articolista, viene messa in forte crisi. Il bello e il

brutto (nei limiti in cui ancora si può fare una netta differenza fra i due aggettivi) non possono essere più affidati con leggerezza all’arbitrio di un depositario del buon gusto.

(...)

Accanto a un’;avanguardia dichiaratamente incomunicante presero sempre più piede le esigenze di una avanguardia che proclam va di voler comunicare cose nuove in maniera nuova.