MedioEtruria, un altro step. Oggi il vertice al ministero

A Roma oggi il tavolo tecnico dovrebbe compiere un passo avanti, nello studio delle ipotesi per la stazione MedioEtruria, con il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli a guidare e coordinare la delegazione toscana. Ma intanto da queste parti - tra Arezzo, Siena e l’Umbria - si alimentano distinguo apparentemente insanabili. Ieri il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha per la prima volta preso chiaramente posizione, intervistata da La Nazione: "Rigutino è una scelta che va bene solo ad Arezzo, abbiamo parlato con l’assessore umbro Melasecche concordando sulla scelta di Creti-Farneta".

Immediata la replica dalla sponda aretina: "Rigutino è utile per tutti. Prova ne è che la stessa Umbria l’aveva scelta, prima che intervenissero valutazioni diverse di tipo politico e difficilmente comprensibili dal punto di vista tecnico. Ma qui non siamo in corsa per il ‘Palio della localizzazione’", hanno attaccato Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Regione, e Lucia De Robertis, consigliera Pd e presidente della commissione che si occupa di mobilità e infrastrutture.

La matassa in realtà è ancora più ingarbugliata, perché se l’Umbria punta su Creti-Farneta, alcuni comuni dell’Alto Tevere sposano l’idea Rigutino. E se i sindaci della Valdichiana senese hanno inserito nel Piano operativo intercomunale l’opzione Montallese, sostenuti dal Pd locale, nella stessa area è nato un comitato per promuovere il rilancio della stazione di Chiusi. Giusto un anno fa, i presidenti delle Camere di commercio di Siena-Arezzo e dell’Umbria, Massimo Guasconi e Giorgio Mencaroni, lanciarono un appello per evitare divisioni prima delle decisioni tecniche.

In realtà era inevitabile che politici e amministratori entrassero nella partita. "Serve un bacino da un milione di utenti, quindi la scelta giusta è Creti-Farneta", ha detto ancora il sindaco di Siena Fabio.

Domani il sindaco di Arezzo Alesandro Ghinelli sarà al palazzo comunale di Siena per il convegno sulla multiutility. "Non devo parlare di MedioEtruria con lui, decidono i tecnici", ha detto Nicoletta Fabio. Ma pare difficile che il tema non venga nemmeno sfiorato, in questa complicata partita a scacchi sull’alta velocità.

Orlando Pacchiani