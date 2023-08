"Medaglia al valor civile a Fabio Sequi, eroe di Firenze"

La notizia della morte di Fabio Sequi, il 6 agosto nelle acque di Rimigliano, ha colpito la Toscana. Il dolore della sua città, Bagno a Ripoli in provincia di Firenze e della frazione di Grassina in cui viveva e lavorava, è stato condiviso da tante persone che non conoscevano di persona il 36enne, morto per salvare dalle insidie del mare due ragazzi. Ora San Vincenzo chiede che il suo gesto eroico venga ricordato in maniera degna: il sindaco Paolo Riccucci chiederà alla prefettura di assegnare a Fabio Sequi la ricompensa al valor civile. "Ci siamo subito attivati – spiega il primo cittadino - con la prefettura per chiedere che al giovane venisse pubblicamente riconosciuto il merito di quel gesto eroico".

Nei prossimi giorni, annuncia Riccucci, il prefetto Paolo D’Attilio riceverà la richiesta. Le ricompense al valor civile sono concesse per atti di eccezionale coraggio e virtù civica: consistono in una medaglia e in un "attestato di pubblica benemerenza". Vengono conferite con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’Interno. Tra le varie motivazioni, sono concesse a cittadini che hanno messo a rischio la propria vita per salvare altre persone in pericolo. Nel caso di Fabio, purtroppo, il "rischio" è diventato morte. "So che questo riconoscimento non lo restituirà all’affetto degli amici e della famiglia – sottolinea Riccucci -, ma vogliamo rendere omaggio a un uomo eccezionale, morto nelle nostre acque per aiutare il prossimo. E’ un atto che anche tanti cittadini nei giorni scorsi ci hanno chiesto di mettere in pratica e che ci sentiamo di proporre con decisione". Qualche giorno fa il coordinatore provinciale livornese di Forza Italia Francesco Biagini aveva proposto di intitolare un luogo pubblico di San Vincenzo a Fabio. Anche da Bagno a Ripoli arrivate richieste di intitolazioni e premi alla memoria. Il sindaco Francesco Casini ha promesso: il giovane sarà ricordato degnamente, "nelle forme che i suoi cari desidereranno".

Manuela Plastina