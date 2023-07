Meccanica e pelletteria Più difficile trovare personale specializzato

Meccanica e pelletteria

sono tra i settori dell’artigianato in cui il personale risulta introvabile. Mancano anche installatori di impianti termoidraulici. L’apprendistato è la porta di ingresso nel mondo del lavoro, ma quasi tutti i contratti nazionali prevedono una retribuzione bassa, non appetibile per chi si approccia a questi mestieri.

Il problema, comunque, non riguarda nello specifico solo il settore dell’artigianato. Come rileva l’ultimo bollettino del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, cresce la difficoltà di reperimento del personale, che per la Toscana è del 49,5%. Era il 45,8% nella rilevazione di giugno 2023. In sostanza, le imprese prevedono che la metà dei posti di lavoro resteranno vacanti perché non si trovano i candidati. Tra i profili che le imprese non riescono a trovare, con una difficoltà di reperimento superiore al 70% ci sono diverse figure a elevata specializzazione, come i tecnici della salute, quelli della gestione dei processi produttivi di beni e servizi, gli specialisti in scienze della vita, la cui difficoltà di reperimento supera il 98% , ma anche operai specializzati, quali fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili, conduttori di veicoli a motore e a trazione animale. In Toscana le aziende hanno programmato di assumere oltre 100mila persone nel periodo luglio-settembre, 23mila in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa, concentrate soprattutto nel settore dei servizi e nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

mo.pi.