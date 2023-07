Mattina di terrore in mare Incendio sulla barca Due persone salvate dalla guardia costiera

di Alberto Celata

CASTIGLIONE (Grosseto)

Attimi di terrore, la barca invasa dalle fiamme e la paura che una tranquilla domenica di relax si potesse trasformare in tragedia. A vivere questa odissea un uomo e una donna che ieri mattina si trovavano a largo di Castiglione della Pescaia, all’altezza di punta delle Rocchette. La loro barca, un semi cabinato di otto metri è andato a fuoco ieri, poco dopo le 10. L’incendio a bordo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato nel vano motore di poppa, propagandosi poi per tutto il resto dell’imbarcazione, che è andata completamente distrutta. Il fumo dell’incendio era ben visibile anche dalla spiaggia castiglionese, e ha suscitato l’attenzione, ma anche la preoccupazione, dei numerosi bagnanti che si trovavano a quell’ora sulla battigia. La colonna di fumo denso e nero era infatti visibile, nitidamente, da alcuni chilometri di distanza.

Fortunatamente l’uomo e la donna che erano a bordo del natante, non hanno riportato nessuna conseguenza. Il tutto grazie al provvidenziale e immediato intervento della Guardia Costiera. I militari a bordo di un gommone, in quel momento, stavano infatti perlustrando quello specchio d’acqua, nell’ambito dei maggiori controlli in mare, che vengono effettuati in questo periodo. Per questo i militari velocemente si sono avvicinati alla barca traendo in salvo le due persone, che poi sono state trasferite su un’altra unità della Guardia Costiera, che li ha condotti in porto a Castiglione. Le fiamme hanno completamente distrutto la barca, (la "Madimar"), che è colata a picco a una profondità di circa 230 metri. Per quest’oggi il comandante della capitaneria di porto di Castiglione ha convocato i due occupanti della barca, per intimare loro il recupero del relitto in quanto si tratta di un rifiuto speciale e pericoloso: la barca, oltre a contenere gasolio, è costituita in gran parte di resina.