Maschere & coriandoli. Da Viareggio a Foiano. E’ l’ora del Carnevale

È tempo di tirare fuori maschere e coriandoli perché il momento più colorato e scherzoso dell’anno è arrivato. Sono tanti gli appuntamenti di Carnevale in Toscana, tra storia e tradizioni, sfilate e novità. È toscano il carnevale più antico d’Italia, quello di Foiano della Chiana (Arezzo), giunto alla 485esima edizione. Si svolge dal 28 gennaio fino al 25 febbraio. Tra le curiosità, per la prima volta sarà la figura di una donna al centro dell’attenzione con un manifesto dedicato dall’artista Camilla Falsini a Zinfarosa, la moglie del simbolo del Carnevale di Foiano, Re Giocondo. "Saremo pronti anche a raccontare la candidatura all’Unesco della lavorazione della cartapesta" spiega il presidente dell’Associazione Carnevale, Andrea Capannelli.

È un carnevale insolito quello di Castiglion Fibocchi (Arezzo): al posto dei carri allegorici tante maschere barocche interamente fatte a mano. Quest’anno il Carnevale dei Figli di Bocco è interamente dedicato alla figura di Giacomo Puccini, e sarà anche ricordata anche la figura del pittore Signorelli. Tra i 200 figuranti alcuni arriveranno anche dall’estero, e il 28 gennaio e 4 febbraio saranno protagonisti anche gli amici a quattro zampe che sfileranno in maschera.

S’inaugura il 3 febbraio il Carnevale di Viareggio con i carri allegorici più grandi del mondo. Secondo corso giovedì grasso, 8 febbraio, in notturna. E poi l’11 febbraio, il 13 febbraio, il 18 febbraio e infine il 24 febbraio.

A Borgo San Lorenzo (Firenze) l’appuntamento è con le sfilate del "Carnevale Mugellano" in piazza Dante. Gruppi mascherati, musica, trenini e come ogni anno tanti coriandoli, e anche stand di gastronomia tipica. Appuntamento il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, il martedì grasso, 13 febbraio, e gran chiusura con la Polentata delle Ceneri, il 14 febbraio, in piazza Garibaldi.

Giunge alla 56esima edizione il Carnevale di San Mauro a Signa (Firenze), in programma il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio. Negli stessi giorni nella frazione del Comune di Vinci, si tiene la 37esima edizione del Carnevale dei Bambini di Vitolini. Dalle 14 e 30 da Piazza del Popolo prendono il via le sfilate dei tradizionali carri allegorici, protagonisti assoluti i più piccoli, e non manca la Pentolaccia in piazza.

Giunge alla 46esima edizione il Carnevale dei Bambini a San Miniato (Pisa), con sfilate il 28 gennaio, il 4 febbraio, mentre l’11 febbraio durante l’ultima sfilata Pinocchio sarà “lanciato nello spazio”, l’usanza di legare il burattino a dei palloncini deriva dalla convinzione che Collodi sia vissuto a San Miniato. E poi c’è il Carnevale Bientinese, con sfilate il 28 gennaio, il 4 febbraio, l’11 febbraio. Il 13 febbraio alle 10 il Carnevale si trasferirà alle scuole e al centro anziani, mentre l’ultimo appuntamento è il 17 febbraio, con l’estrazione della lotteria.

Il 3 febbraio a Vaglia si svolgerà la tradizionale festa di Carnevale, con sbandieratori, trenino e lo spettacolo di fuoco di un ‘fakiro’.