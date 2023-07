Maremma, offerta non solo d’élite Il mare e il parco lontani dal caos

Su un piatto della bilancia ci sono i numeri che sono in linea con lo scorso anno, nonostante la crisi economica, sull’altro ci sono servizi da migliorare per rendere la costa della Maremma ancora più appetibile.

Al Parco della Maremma però sorridono. "Ad aprile e maggio abbiamo avuto il 30% di visite in più rispetto al 2022 – dice il presidente del Parco, Simone Rusci –. Giugno è sempre stato un mese blando. In questo inizio luglio stiamo registrando una leggera flessione rispetto al medesimo periodo dello scorso anno". Ci sono poi aspetti legati all’offerta turistica che vanno migliorati. "Dobbiamo strutturare pacchetti che siano competitivi con l’offerta estera – spiega –. Ad esempio dobbiamo riuscire a trattenere per più giorni i turisti sul nostro territorio".

Per Rusci un passo in avanti sarebbe quello di riuscire a offrire servizi di buon livello anche a quella fascia di turisti che è alla ricerca del low cost o medium cost. "Dobbiamo interrogarsi su quali strategie adottare per non essere solo un territorio di élite – dice Rusci – esiste una fascia di turisti che credo andrebbe qualificata, questo lo possiamo fare solo con progetti condivisi con gli operatori del territorio".

A Castiglione della Pescaia il turismo estivo segna l’economia di migliaia di persone. "Ora siamo a pieno ritmo – dice la sindaca, Elena Nappi –. Al 31 maggio il nostro territorio ha registrato 30mila presenze in più rispetto al 2022. In questo momento siamo soddisfatti, i turisti apprezzano anche il cartellone di eventi, ricco e vario". Dal punto di vista infrastrutturale il comune di Castiglione punta al completamento della ciclabile Tirrenica: "Manca il tratto Roccamare-Punta Ala, i lavori partiranno a fine stagione". Alcuni turisti hanno criticato l’aumento dei prezzi. "Un leggero aumento c’è stato per i generi alimentari – conclude la sindaca –, ma è il costo delle materie prime che è aumentato. Come Comune abbiamo ritoccato le tariffe dei parcheggi, ma erano dieci anni che non venivano modificate".

Dalle parti di Capalbio il sindaco Gianfranco Chelini fotografa una situazione che accontenta gli operatori turistici. "A giugno abbiamo avuto qualche pernottamento in meno durante la settimana – spiega – adesso il turismo è partito". Capalbio punta sugli stranieri: "Viaggiano in periodi dell’anno in cui gli italiani non lo fanno – commenta – e questo è importante per allungare la stagione". Anche Chelini lavora alla riqualificazione dei collegamenti. "Abbiamo iniziato a lavorare su un progetto di sentieristca con il Cai. A ottobre amplieremo le strade della Torba e e di Macchiatonda".

Nicola Ciuffoletti