Maremma che “Live“ con Cirilli "Uno show insieme a giovani talenti"

La Maremma si prepara a “Live“, lo spettacolo di Gabriele Cirilli, scritto dall’artista insieme a Maria De Luca e in programma oggi a partire dalle 21.30, al Giardino dell’archeologia a Grosseto per la Grande Estate. Allievo della scuola del grande Gigi Proietti, Cirilli è un attore a tutto tondo, ama il teatro in maniera viscerale e si nutre di emozioni riportandole sui palcoscenici e riproponendole al pubblico.

Il suo habitat naturale è il teatro, è da lì che proviene.

"Venendo dalla scuola di Gigi Proietti, sono stato inquadrato per essere un attore a 360 gradi, l’artista deve sapersi muovere in scena, cantare, deve avere un’impostazione ampia. Il teatro è una dimensione che ti mette direttamente di fronte al pubblico, è un rapporto immediato e di scambio di emozioni. Questo mi piace molto".

Cosa cambia dalla piazza al teatro?

"Ho iniziato dalla piazza per arrivare al teatro. Diciamo che il pubblico di piazza è sia quello che viene per lo spettacolo sia il passante, che magari si ferma a mangiare un gelato e coglie l’occasione per assistere a un frammento di spettacolo. A teatro il pubblico è spesso pagante, quindi più attento. Diciamo che nel tempo ho iniziato a prediligere il teatro ma rispetto molto le piazze perché danno grandi soddisfazioni".

La tv le ha dato la notorietà che ha. Pensiamo a “Zelig“ o alla lunga esperienza di “Tale e quale show“. Come è cambiata negli anni la tv dal suo punto di vista?

"Non è cambiata molto, è cambiato il modo di ascolto, la capacità di ascolto si è ridotta e cambia a secondo del mezzo di comunicazione. In tv continuiamo a starci rispettando il pubblico che ci ascolta. Sui social ad esempio non è possibile avere la stessa modalità di comunicazione che si tiene in tv. Pensi a TikTok, li bisogna fare centro in pochi secondi".

Non è la prima volta che viene a Grosseto?

"No. Sono venuto molti anni fa con Zelig in Tour e facemmo tappa allo stadio di Grosseto. Fu un’esperienza strepitosa. Poi ho avuto la fortuna di fare un altro spettacolo al teatro comunale e anche li il pubblico fu molto caloroso. A Grosseto mi vogliono bene".

Che spettacolo porterà nel capoluogo maremmano?

"A Grosseto è un live. Uno spettacolo che in linea con la stagione, ovvero l’estate e la piazza, vuole essere per tutti. Ci saranno i miei pezzi migliori, con dentro delle sorprese. Come Gigi Proietti faceva con me, sul palco porterò alcuni ragazzi della mia scuola di recitazione e alta formazione professionale, La Factory".

Nicola Ciuffoletti