Mangia bene a Cinque Terre: lo sceicco lascia 1.800 euro al ristorante

CINQUE TERRE ( La Spezia)

Tutto si sarebbero aspettato tranne che una mancia da capogiro. Milleottocento euro lasciati al personale dipendente del ristorante "Miky" di Monterosso al Mare, uno dei borghi più suggestivi delle Cinque Terre nella provincia della Spezia. A elargirla tramite TrackPay, una app di ultima generazione prodotta da una Start up ligure, è stato uno sceicco sceso al ristorante per cena col suo entourage: una ventina di persone in tutto. Che quella non sarebbe stata una giornata come le altre i titolari se ne sono resi conto a mezzogiorno prima di Ferragosto. Quando hanno visto entrare nel locale due chef, uno arabo e l’altro giapponese e hanno chiesto di visitare la cucina e parlare con il collega. Erano in avanscoperta. A loro il compito di chiedere e assaggiare tutte le pietanze preparate dallo chef del "Miky" insieme al suo staff.

E l’esame lo hanno superato a pieni voti. Nella serata hanno visto infatti arrivare lo sceicco con una ventina di persone. "È stata una grande soddisfazione – ha commentato Sara Defino, la titolare del ristorante che appartiene alla sua famiglia da generazioni – confrontarci con i due chef che sono venuti a vedere il ristorante, decisamente un’esperienza molto particolare e insolita. C’è stato un bello scambio culturale tra chef: uno arabo e l’altro giapponese perché lo sceicco ama la cucina giapponese. Hano voluto assaggiare tutti i nostri piatti e con il nostro chef c’è stato un bel riscontro"

E così la serata è trascorsa tra antipasti, gamberoni rossi di Santa Margherita Ligure, acciughe di Monterosso, ravioli ripieni di seppioline in zimino, linguine con calamaretti e vongole e crema liquida di focaccia. Ovviamente non è mancato neppure l’assaggio di pesto. A fine cena lo sceicco in persona si è congratulato con titolare e dipendenti e infine la sorpresa di ritrovarsi con una lauta mancia che è arrivata tramite app.

Anna Maria Zebra