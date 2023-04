Malato di cuore attende da un anno di essere chiamato per l’intervento

Firenze, 24 aprile 2023 – "Nel marzo del 2022, dopo due visite cardiologiche, mi è stata diagnosticata una severa insufficienza cardiaca a causa di un prolasso della valvola mitrale e in parte di quella tricuspide. Effettuai in aprile una visita privata a Careggi e il medico, visti i referti dei cardiologi, confermò la diagnosi e la necessità

di un intervento chirurgico dicendomi che mi avrebbe messo in nota. Bene: nel giugno del 2022 fui contattato dalla cardiochirurgia, per effettuare gli esami di preospedalizzazione, che sono stati regolarmente effettuati, e successivamente in luglio, ho completato l’iter di preospedalizzazione. Oggi siamo al 23 aprile del 2023 e, nonostante le telefonate di sollecito e mail inviate sia

al medico sia alla segreteria della cardiochirurgia, sono ancora in attesa".

A raccontarlo è S.B. che ha deciso di scrivere a La Nazione per denunciare l’accaduto. "Tre mesi fa, percependo che la mia situazione clinica era peggiorata, ho fatto una nuova visita cardiologica privata allo Iot e in quel contesto è stato effettivamente constatato un peggioramento. In seguito

a questo, ho spedito via mail, sempre alla segreteria della Cardiochirurgia, il referto della visita cardiologica. Dopo alcuni giorni, esattamente il 20 marzo, sono stato contattato dalla segreteria che mi preannunciava un prossimo ricovero entro una decina di giorni. Oggi siamo al 23 aprile e sono ancora in attesa. Lascio a voi qualsiasi considerazione".