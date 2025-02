Lupo oltre il confine al Dovizi di Bibbiena

Arezzo, 3 febbraio 2025 – La Stagione Teatrale 2024/2025 del Teatro Dovizi di Bibbiena (AR) continua con due spettacoli straordinari, pensati per coinvolgere sia il pubblico adulto che quello dei più piccoli con la rassegna “Uomini delle Stelle”. Grazie alla direzione artistica della Compagnia Nata Teatro, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Bibbiena, anche quest’anno il Teatro Dovizi si conferma luogo di incontri, dove la bellezza delle storie raccontate si mescola con l’energia dello spettacolo dal vivo.

Mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00 va in scena lo spettacolo “LUPO – OLTRE IL CONFINE” di e con Livio Valenti, liberamente ispirato al celebre romanzo di Cormac McCarthy. La storia segue Bill, un ragazzo di 14 anni figlio di allevatori di bestiame, che incontra un lupo, anzi, una lupa. Mentre suo padre gli ordina di uccidere l’animale, Bill decide di catturarlo e portarlo oltre il confine, dando inizio a un viaggio che segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. L’incontro con il lupo diventa una metafora potente della vita stessa, dove ogni scelta diventa un punto di non ritorno, un segno indelebile che cambia per sempre il nostro destino. Un racconto epico che esplora il coraggio, la crescita e la scoperta di sé. “Il lupo è come il fiocco di neve: appena lo afferri svanisce!”

Domenica 9 febbraio invece, alle ore 16:30, un nuovo appuntamento della rassegna per i più piccoli “Uomini delle Stelle”, con lo spettacolo “Fiabe Jazz - I quattro musicanti di Brema” della compagnia Teatro Popolare d'Arte

Dopo il grande successo di Hansel e Gretel, il format musicale “Fiabe Jazz” torna con la fiaba I quattro musicanti di Brema. Con tante canzoni, ironia e un’atmosfera giocosa, gli attori sul palco trasporteranno i bambini nel magico mondo delle fiabe. La storia sarà un continuo susseguirsi di sorprese, come un viaggio in mongolfiera, dove ogni momento è in balia delle correnti d’aria e ogni svolta è guidata dal vento, dal destino e dall’imprevisto! Un’esperienza teatrale unica, capace di incantare e far sorridere i più piccoli.

Per info e prenotazioni, è possibile rivolgersi al numero 379 142 5201

Ingresso: 12€ per teatro serale – 6€ teatro ragazzi

STAGIONE TEATRALE 2024/2025 TEATRO DOVIZI e RASSEGNA “UOMINI DELLE STELLE”

A cura di Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, in collaborazione con Comune di Bibbiena