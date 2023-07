Lunedì 3 luglio si esibisce il pianista Leonardo Ruggiero

Arezzo, 1 luglio 2023 – Lunedì 3 luglio, ore 19.00, con l’esibizione del pianista Leonardo Ruggiero, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo (Piazza San Francesco 4, ingresso 5 €), realizzati in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo.

Una preziosa occasione d’incontro tra musica classica, giovani talenti e arte contemporanea: presso la Galleria è infatti in corso la mostra “Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’Informale”, curata da Marco Pierini.

Gli appuntamenti musicali vedono protagonisti i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30, promosso da A.Gi.Mus. Firenze, A.Gi.Mus. Grosseto, A.Gi.Mus. Arezzo e Fondazione CR Firenze e che vede l’Associazione le 7 Note come partner territoriale ad Arezzo.

Attraverso i Suoni ogni anno seleziona 12 gruppi o solisti che beneficiano di un contratto di un anno che offre loro numerosi concerti, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come un book fotografico professionale, masterclasses, un corso di formazione per migliorare le abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità.

I programmi alla Galleria d’Arte Moderna sono stati concepiti riflettendo sul tema della mostra e includono tutti almeno un brano del ‘900 o contemporaneo, così da suggellare ancora di più il legame tra musica e arte.

Leonardo Ruggiero presenta “Luci, Ombre, Riflessi”, con il Notturno op. 62 n. 1 e lo Scherzo n. 4 op. 54 di F. Chopin, La cathédrale engloutie e L'isle joyeuse di C. Debussy e Etude Fantasy di John Corigliano, compositore newyorkese contemporaneo, classe 1938.

La mostra nei giorni infrasettimanali chiude alle ore 19.00, ma i possessori del biglietto per il concerto (che ha il costo di 5€) riceveranno un tagliando per tornare a visitarla gratuitamente in altra data.

II concerto successivo alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea si terrà lunedì 10 luglio, ore 19.00, con la presenza del pianista Alessio Masi che eseguirà musiche di Couperin, Bach, Giustini, Fanny Mendelssohn, Prokofiev, Schönberg.

Mercoledì 5 luglio, invece, i concerti si spostano al Parco del Pionta, luogo in cui la Scuola di Musica Le 7 Note ha la propria sede. Da anni l’Associazione si batte per la riqualificazione del Parco attraverso arte, musica e cultura. Mercoledì 5, alle ore 19.00, presso l’Area Archeologica del Duomo Vecchio (aperta straordinariamente per l’occasione su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo) si esibirà il violoncellista Duccio Dalpiaz. Anche lui vincitore di Attraverso i Suoni, Dalpiaz eseguirà musiche di Bach e Ligeti (ingresso libero).

LEONARDO RUGGIERO (pianoforte) studia al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con Giovanna Prestia e Giampaolo Nuti, conseguendo il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Attualmente amplia la sua formazione frequentando il Biennio di Musica da Camera con la professoressa Daniela De Santis. Segue masterclass con musicisti di fama internazionale. Dal 2018 realizza, in collaborazione con il Comune di San Casciano V.P., una stagione a cadenza annuale di lezioni-concerto per la divulgazione musicale. Nel 2021 è vincitore della borsa di studio “Erik Torricelli”. Nell'A.A. 2021/2022 viene ammesso come studente Erasmus alla HMT “Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia nella classe di Alexander Meinel.

DUCCIO DALPIAZ (violoncello) si laurea con lode alla Scuola di Musica di Fiesole con il M° Burchietti. Studia anche con X.Jankovic e W.Tachezi. G.Gnocchi e B.Delepelaire. Frequenta il Masterstudium presso il Mozarteum di Salisburgo con M. Bartolomey. Vince numerose borse di studio e competizioni come il King’s Peak International e il Clara Schumann International. Nel 2023 si esibisce alla Biennale di Violoncello di Amesterdam. Cura la formazione cameristica con E.Rosadini e M.Fossi che lo portano a suonare all’inaugurazione del Teatro Niccolini e al 53° Festival di musica da camera di Cervo e a vincere più volte il concorso Crescendo. Dal 2021 si esibisce con il Celloversum nelle sale e nei Festival MuTh KonzertHall, Solitar Pittenclassic, Styriarte.

ALESSIO MASI (pianoforte) si è distinto come musicista di talento vincendo il primo premio assoluto al concorso “Hermès per i talenti 2022” di Palermo, per il quale ha conseguito una borsa di studio triennale, concerti premio ed un invito speciale come studente visitatore alla Verbier Festival Academy in Svizzera.Ha conseguito il diploma accademico di I livello in pianoforte con lode e menzione d'onore al conservatorio "A.Scarlatti" di Palermo, dove continua a frequentare il corso di composizione con il maestro Loris Capister. Studia attualmente pianoforte a Firenze con Alessandra Ammara e Roberto Prosseda, frequentando il biennio accademico di pianoforte al conservatorio "L.Cherubini" ed il corso di perfezionamento in pianoforte presso l'accademia "Musicafelix". Ha frequentato le masterclass di William Grant Naborè, Alexander Malofeev, Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, Roberto Prosseda e Maria Narodystka. Ha frequentato per anni il corso di direzione d'orchestra del maestro Carmelo Caruso al conservatorio di Palermo ed ha partecipato ad una masterclass di Bruno Aprea. Si è esibito in oltre 50 concerti in qualità di solista, musicista da camera e direttore d'orchestra. Esegue spesso in concerto proprie composizioni e proprie trascrizioni dalle partiture orchestrali. Ha all'attivo numerose occasioni concertistiche, alcune delle quali vedranno come protagonista la sonata op.106 "Hammerklavier" di Beethoven.É risultato vincitore assoluto di numerosi concorsi nazionali, come il "Benedetto Albanese" di Caccamo ed il "Linares Villani" di Mazara del Vallo, e di una borsa di studio presso il conservatorio di Palermo come pianista da camera per le classi degli archi, grazie alla quale ha ampliato notevolmente il suo repertorio.Sotto la guida dei suoi insegnanti, sta lavorando al suo primo disco, interamente dedicato alla musica pianistica di Fanny Mendelssohn.