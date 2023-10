Luce!, la festa si avvicina. Ospiti e talk imperdibili

Manca poco. Siamo entrati nel mese di Luce! che il 21 ottobre vi aspetta a Palazzo Vecchio, a Firenze, per festeggiare insieme nel nome dell’inclusione e della diversità. Il canale online del nostro gruppo editoriale, nato tre anni fa e dedicato interamente all’unicità e all’inclusione, si sta preparando al tanto atteso Festival. Una giornata di dibattiti e confronti incentrati sulle tematiche più attuali, che vedrà il coinvolgimento anche dei giovani. Dall’istruzione ai social, dall’imprenditoria allo spettacolo, passando per la politica.

Sul palco saliranno tantissimi ospiti, molti dei quali sono stati già svelati nelle settimane passate, ma Luce! riserva ancora qualche sorpresa per la sua community.

La giornata prenderà il via con il ministro Giuseppe Valditara che incontrerà gli studenti. A seguire gli interventi dell’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato e dell’amatissima cantante, attrice Drusilla Foer. Momento di apprendimento divertente sarà quello con il fisico tiktoker Vincenzo Schettini, mentre la musica sarà centrale negli incontri con Nina Zilli e le due testimonial Mundys, la direttrice d’orchestra e pianista Vanessa Benelli Moser e la cantante, compositrice e autrice Valentina Parisse.

Previsti poi talk con Alberto Dalmasso, founder e Ceo di Satispay e Sara Gay, Head of Group Diversity, Equity and Inclusion di UniCredit. Non mancheranno i padroni di casa, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Eugenio Giani. La Festa di Luce! sarà condotta da Monica Peruzzi, volto di Sky TG24, e da Max Andreetta, giornalista, scrittore e autore televisivo. Due gli eventi speciali: uno spazio dedicato ai 140 anni di Pinocchio, in collaborazione con Fondazione Collodi, e l’assegnazione del "Premio Luce! Startup Inclusiva", realizzato con Rekeep e Startupitalia. La partecipazione al festival è gratuita: per rimanere aggiornati sul programma basta iscriversi sul sito www.luce.newsfestival2023

Teresa Scarcella