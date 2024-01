Lucca, "rinascimento" con musica e fumetti

E’ ormai la città della musica. Di quella trasversale per generi, per decibel e per età. E Lucca si affaccia a questo 2024 con tutte le carte in regola anche per un vero boom turistico, legato non solo al richiamo del centenario del Maestro Giacomo Puccini e di Lucca Comics & Games in autunno, ma soprattutto al Summer Festival, almeno in termini di numeri oltre che di qualità.

A poco meno di cinque mesi dal via, il festival che abbraccia giugno e luglio ha infatti polverizzato già ogni record di prevendite, superando la quota di ben 133mila biglietti staccati. Due spettatori su tre sono stranieri, che spesso si fermano almeno un paio di giorni in città o nei dintorni. In questi anni c’è perfino chi ha deciso di comprare casa in centro o sulle colline lucchesi dopo aver scoperto "l’arborato cerchio" grazie alle leggende del rock e del pop che sono passate da qui: da David Bowie ai Rolling Stones, da Elton John a Roger Waters, dagli Eagles a Stevie Wonder, da Leonard Cohen a Robbie Williams, ai Kiss e Bob Dylan.

La manifestazione, una sfida lanciata nel 1998 da Mimmo D’Alessandro con un piccolo palco in piazza Napoleone (peraltro con un certo Bob Dylan), è ormai una realtà di assoluto livello internazionale e propone ancora una volta un’edizione da brividi. Con un cartellone ricchissimo che si arricchisce ora di un’altra perla, il ritorno dei Duran Duran, annunciati per il 21 luglio prossimo sul maxi palco in piazza. Amarcord anni ’80? Sarà, ma di certo la qualità resiste al tempo e alle stagioni: Simon Le Bon e soci tengono ancora benissimo il palco e certe sonorità indelebili sembrano non invecchiare mai. Insomma, la ciliegina sulla torta di un cartellone 2024 per tutti i gusti che sposta ancora una volta i riflettori su Lucca.

L’estate della musica lucchese parte infatti con il botto, con le uniche due date italiane di Ed Sheeran: il cantautore britannico è atteso l’8 e il 9 giugno sugli spalti di fronte alle cinquecentesche Mura urbane: i quasi 40mila biglietti di ciascuna serata sono andati sold out nel giro di pochi giorni. Poi toccherà agli Swedish House Mafia (unico show italiano il 30 giugno), quindi ai “nostri“ rapper Tedua (3 luglio) e Geolier (5 luglio) idoli dei giovanissimi, mentre altre due uniche date italiane annunciano il tutto esaurito: Smashing Pumpkins, special guest Tom Morello (6 luglio) e Rod Stewart (7 luglio).

E ancora, Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), Salmo & Noyz (18 luglio), prima di altre due esclusive nazionali: Mika (19 luglio) e Sam Smith (20 luglio). Infine, per adesso, i Toto, special guest Marcus Miller (24 luglio).

Insomma, musica rock, rap, dance e pop spalmata su quasi due mesi che mettono Lucca al centro della scena con una formula vincente anche in termini di presenze turistiche. Alla sua venticinquesima edizione (con due anni saltati per Covid) il Summer festival suona quest’anno una marcia nuziale d’argento con la città.