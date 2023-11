Lucca location da Oscar. Dal Fillungo alle Mura con Dustin ed Helen

Un premio Oscar a fianco di un altro premio Oscar. Non capita tutti i giorni, ma succederà a Lucca entro la fine del mese, quando Helen Hunt raggiungerà Dustin Hoffman per le riprese del nuovo film di Peter Greenaway.

Tutto porta a credere che sarà proprio lei, l’indimenticabile cameriera Carol di "Qualcosa è Cambiato" (la pellicola di James L. Brooks con Jack Nicholson e che valse a entrambi la statuetta nel 1998), a vestire i panni della co-protagonista del nuovo lavoro che il cineasta inglese girerà a Lucca a partire da fine mese.

Hunt farà coppia con Hoffman – che di Oscar ne ha vinti due – per un cast che a questo punto diventa davvero stellare. Un grande colpo per Lucca e per la Toscana tutta. Perché il film non solo sarà interamente girato all’interno della città murata, ma avrà proprio come ‘protagonisti’ i luoghi più caratteristici e significativi: il Fillungo, le piazze Anfiteatro e San Francesco e molti altri scorci e paesaggi lucchesi.

La storia – da quel poco che è trapelato in questi mesi da una produzione altrimenti abbottonatissima – racconterà di un uomo non più giovane (interpretato da Hoffman) che arrivato a Lucca decide di fermarsi per un anno riannodando il filo dei ricordi e vivendo una serie di emozioni suscitate dai luoghi e dai monumenti lucchesi.

Tanto che uno dei titoli in ballottaggio sarebbe "The Towers Stories", un chiaro riferimento alle torri che rendono unico lo skyline lucchese e in particolare a quella più famosa: la Guinigi celebre per i lecci che stanno alla sommità.

Le riprese del film, come già ricordato, dovrebbero iniziare a fine mese, anche se la produzione è già al lavoro da tempo.

Non solo effettuando sopralluoghi e prove tecniche nei luoghi dove il film sarà girato, ma anche selezionando le circa 8001000 comparse necessarie.

Vale la pena di ricordare che alle selezioni si presentarono in oltre duemila candidati, moltissimi da Lucca ma tanti anche da molte altre città della Toscana.

Tra le location scelte, invece, ci sarà senz’altro la Torre Guinigi _ dove si gireranno alcune scene fondamentali e tra le più complicate _ via Fillungo, piazza Anfiteatro, piazza San Francesco e molte altre.

Grande sostegno al film arriva dall’amministrazione comunale che ha offerto supporto logistico e non solo.

Tornando a Hunt, oltre all’indimenticabile ruolo della paziente cameriera alle prese con un soggetto per niente facile, un irresistibile Jack Nicholson che odia praticamente tutto il genere umano senza farne segreto, in "Qualcosa è cambiato"; tra i film per cui viene ricordata c’è Cast Away con Tom Hanks (dove interpretava la moglie persa-ritrovata e poi di nuovo) e "What Women Want" a fianco di un Mel Gibson “condannato” a leggere il pensiero delle donne.