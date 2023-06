Lucarelli e Apolloni sono liberi Via il divieto di uscire di casa Scatta la battaglia delle perizie

di Michela Berti

Niente più divieto di uscire di casa dalle 20 alle 8. Sono ritornati liberi Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante amaranto Cristiano, e Federico Apolloni, i due calciatori 23enni con l’obbligo di dimora a Livorno e di non uscire nelle ore serali fino all’alba, perché accusati di violenza sessuale ai danni di una 22enne studentessa americana.

A revocare la misura cautelare con cui dal 13 febbraio è stato imposto ai due ragazzi, incensurati, di non lasciare la città, è stato il gup Roberto Crepaldi del tribunale di Milano che ha ritenuto siano venute meno le esigenze cautelari. In oltre quattro mesi, i due giovani non hanno violato le prescrizioni e non hanno avuto alcun comportamento tale da far pensare a una possibile reiterazione del reato.

Stando all’inchiesta della Squadra mobile e del pm Alessia Menegazzo, la violenza sessuale risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell’anno scorso e per questa sono imputati anche tre amici dei calciatori. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i cinque giovani livornesi conobbero la studentessa straniera all’esterno de "Il Gattopardo" a Milano. Una serata iniziata come tante altre nella frequentatissima discoteca e, fatta amicizia con la comitiva, la ragazza avrebbe accettato un passaggio per tornare a casa. Invece il gruppo si diresse nell’abitazione di Mattia Lucarelli in zona piazzale Libia, dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale ripresa anche con i cellulari. Lucarelli e Apolloni hanno sempre respinto le accuse.

Intanto, per il 26 settembre è già stata fissata l’udienza preliminare, slittata dal 13 giugno perchè la difesa dei giovani Lucarelli e Apolloni, Leonardo Cammarata e Francesca Nobili, e degli altri tre indagati, chiede il rito abbreviato condizionato, però, all’acquisizione degli atti su una consulenza medico legale e tossicologica, per dimostrare che la ragazza "non era in uno stato di alterazione" tale da "non poter esprimere il consenso".

Consulenza anche sui tempi dei fatti in relazione ai video girati con i telefoni dai ragazzi proprio quella notte. Filmati rintracciati e sequestrati nell’inchiesta della Squadra mobile di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, che hanno chiesto il rinvio a giudizio per tutti e cinque i giovani. La consulenza sarà depositata dai difensori nelle prossime settimane e poi il giudice, il 26 settembre, dovrà decidere se ammettere l’acquisizione agli atti della relazione.

Anche da parte della Procura è attesa una consulenza per dimostrare invece, a conferma della ricostruzione accusatoria, che la studentessa, proprio a causa dei drink consumati in discoteca, era stordita al punto da non essere minimamente lucida. Il padre di Mattia Lucarelli, il famoso bomber amaranto Cristiano Lucarellli ha sempre difeso il figlio: "Se prima ero convinto che mio figlio fosse innocente, dopo avere letto gli atti rafforzo ancora di più l’idea" aveva detto a poche ore dalla vicenda. "Ci ho messo sempre la faccia, figuriamoci per una cosa che ho creato io. Un figlio che ho educato e al quale ho sempre trasmesso dei grandi valori di tolleranza, contrari a ogni forma di violenza, soprattutto contro le donne".