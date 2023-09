Luca Signorelli e Giorgio Vasari: la conferenza del professor Dabell incrocia i due grandi del Rinascimento

Arezzo, 27 settembre 2023 – Luca Signorelli e il suo primo «recensore» Giorgio Vasari. Sono i due personaggi che saranno al centro della conferenza del professor Frank Dabell. L’appuntamento si terrà sabato 30 settembre ore 16 nella sala La Moderna di via Maffei, grazie alla collaborazione dell’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli» di Cortona.

Frank Dabell si è laureato al Merton College di Oxford ed è stato Fellow del Metropolitan Museum of Art di New York. È docente di storia dell'arte alla Temple University di Roma e all'Università di Roma «Tor Vergata». I suoi primi saggi di storia dell'arte sono degli anni Ottanta, quando pubblicò inedita documentazione d'archivio su Piero della Francesca e Lazzaro de' Taldi, bisnonno cortonese di Giorgio Vasari (che si dichiarò «nipote» di Luca Signorelli). Nel 2016 è stato co-curatore insieme ad Antonio Paolucci della mostra «Piero della Francesca. Indagine su un mito», a Forlì, e negli ultimi anni è stato membro del comitato scientifico per il restauro della «Resurrezione» di Piero a Sansepolcro.

Parlando di Signorelli e Vasari il Prof. Dabell cercherà di gettare luce sulla fondamentale biografia cinquecentesca, commentando il rapporto tra l'opera del pittore cortonese e l'arte di Piero della Francesca, e con una messa a fuoco sui temi del nudo e dell'antichità classica. Questi elementi caratteristici del Rinascimento vennero trattati da Signorelli in modo singolare, ponendolo tra Piero e Michelangelo, tra la tranquillità del primo e il dinamismo del secondo; va inoltre notato (caso unico?) che Luca li conobbe tutti e due.

L’iniziativa fa parte del programma di eventi culturali che accompagnano la mostra «Signorelli 500 - Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia» in corso al Maec e prorogata fino al 22 di ottobre.

