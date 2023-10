L'ottava edizione della rassegna Materiali In Scena dal 27 ottobre al 7 dicembre al Teatro Comunale di Cavriglia

Arezzo, 23 ottobre 2023 – L'ottava edizione della rassegna Materiali In Scena si svolgerà dal 27 ottobre al 7 dicembre nel Teatro Comunale di Cavriglia. Il suo programma conferma gli intenti che il Comune di Cavriglia, con l’assessore alla cultura e vicesindaco Filippo Boni, e la Materiali Sonori hanno voluto dare fin dall’inizio: far diventare lo storico Teatro di Cavriglia un punto di riferimento per artisti di chiara fama e per le eccellenze che nascono nel Valdarno e hanno nel nostro territorio importanti legami creativi, ma che sono proiettati per la loro qualità e professionalità sulla scena nazionale.

Sei appuntamenti di teatro legato alla musica, un teatro che racconta le storie di oggi, i sentimenti delle persone, le inquietudini della nostra società.

La rassegna si apre venerdì 27 ottobre con lo spettacolo di Andrea Scanzi, giornalista e divulgatore musicale, sulla carriera e dell’impegno culturale di Franco Battiato. Accompagnato dal tastierista Gianluca De Febo, Scanzi racconterà (e canterà) il periodo d’oro, le sperimentazioni degli esordi e le tante collaborazioni del grande musicista siciliano.

Venerdì 10 novembre Elisa Fini proporrà il suo monologo "INattesa - di un responso medico, di un figlio, dell’imprevedibile giostra tra la vita e la morte” uno spettacolo, realizzato insieme a Barbara Petrucci, che ha preso vita in seguito a una storia vera, accaduta proprio all’attrice che la interpreta. A seguire il monologo di Andrea Roselletti “Stavo per morire dal ridere”.

Gianni Calastri, attore volterrano da sempre attento ai problemi sociali, venerdì 17 novembre, con la musica evocativa di Arlo Bigazzi al basso e Marzio Del Testa alle percussioni, porta in scena "La bicicletta di Bashir”, i ricordi di Bashir Ahmad Ahmadi, poeta e rifugiato afgano che ha vissuto in Toscana per due anni, fuggito dai talebani e in viaggio da una terra all’altra.

La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi ritorna al Teatro di Cavriglia il 24 novembre, con il chitarrista Francesco Frank Cusumano, per il recital "Qualcosa in cui credere ancora”, canzoni d’autore, memorie partigiane e storie al femminile (in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne). Venerdì 1 dicembre un altro gradito ritorno: Giacomo Rossetti. Cantautore e brillante narratore presenterà uno spettacolo legato al suo recente libro "La solitudine degli spaghetti”. Con Paolo Batistini alla chitarra, proporrà un concerto fra musica, racconti e conversazioni con Enzo Brogi e Filippo Boni.

A conclusione della rassegna, il terzo grande ritorno dopo il successo di “Le ragazze di San Frediano”, è il nuovo lavoro di Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino: dal romanzo di Louisa May Alcott il suo capolavoro "Piccole donne crescono?”. Giovedì 7 dicembre un'anteprima che rivela angolature diverse, ironiche e divertenti, dell'eterna storia delle sorelle March.

Quest’anno Materiali In Scena - ha affermato Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori - potrebbe avere come sottotitolo “i piacevoli ritorni”. Il cartellone infatti vede prevalentemente nuovi e inediti progetti di artisti che hanno già respirato (alcuni più volte) l’aria di Cavriglia e del suo teatro. E’ l’idea del palcoscenico come laboratorio permanente, alla ricerca continua del dialogo con il pubblico, del suo coinvolgimento e della dolce illusione che l’arte può offrire. Ma musiche e memorie messe in scena possono anche indicare la consapevolezza su come provare ad affrontare, proprio in questo terribile periodo di guerra, un mondo che rischia di andare a pezzi.Si parte con E ti vengo a cercare – Andrea Scanzi al Teatro di Cavriglia

Venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 21.30 al Teatro di Cavriglia, Andrea Scanzi in E ti vengo a cercare.

di e con ANDREA SCANZI

voce e tastiere Gianluca Di Febo

Franco Battiato è stato un rivoluzionario in servizio permanente della musica italiana.

Ha vissuto mille volte, reinventandosi ogni volta.

Sperimentatore, mistico, pioniere. Originale e inquieto, lirico e pop, alto e (apparentemente) basso.

Uno dei più grandi artisti italiani.

Andrea Scanzi, già autore a teatro di spettacoli analoghi su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd, ne ripercorre la carriera con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da L’era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

Accanto a lui, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing (sul palco con Scanzi anche nello spettacolo Shine On dedicato ai Pink Floyd). Nello spettacolo sarà anche Battiato stesso, grazie a foto e a video che contrappunteranno il racconto.

E ti vengo a cercare è una maniera garbata per raccontare, e ringraziare, un gigante che ci ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.

Venerdì 10 novembre 2023 alle 21.30 al Teatro di Cavriglia, Elisa Fini ne INattesa - di un responso medico, di un figlio, dell’imprevedibile giostra tra la vita e la morte.

Ideazione e scrittura drammaturgica Elisa Fini, Barbara Petrucci.

“Ho capito che ciò che avevo scritto per me, doveva diventare di tutti. Questa è la mia storia…”

Con queste parole inizia lo spettacolo, che ha preso vita in seguito ad una storia vera, accaduta proprio all’attrice che la interpreta.

Come lei stessa racconta è stato importante scrivere per superare ciò che stava vivendo, per tenersi occupata nelle tante attese, per razionalizzare e sperare di ridimensionare, per non gravare troppo sugli altri con i suoi “pensieri pesanti”.

Più di un medico l’ha definita “ miracolata dalla prevenzione” cosi che ha capito che ciò che aveva scritto per se poteva essere utile ad altri; perciò divulgare la sua esperienza è diventato un dovere morale ed etico.

a seguire

“L’ altro monologo” di e con Andrea Roselletti

“Stavo per morire dal ridere” disse una che accompagnavo all’ennesima visita in oncologia. Era anziana, dolcissima e mi ha insegnato che la malattia è talmente dolorosa che occorre “prenderla

a ridere” e che forse la vita finge di essere così seria che conviene provarci a fare una risata in più per smontarla. Questo breve momento parla di prevenzione e sorridendo racconta che la paura c’è ma va sconfitta, altrimenti si resta vittime non solo delle malattie.

Venerdì 17 novembre 2023 alle 21.30 al Teatro di Cavriglia, Gianni Calastri ne La bicicletta di Bashir.

di e con Gianni Calastri

con la sonorizzazione dal vivo di Marzio Del Testa e Arlo Bigazzi

poesie di Bashir Ahmad Ahmadi

Calastri porta in scena i ricordi di Bashir, rifugiato afgano che ha vissuto a Vol terra per due anni, in viaggio da una terra all’altra. Quella di Bashir è stata una strada tortuosa che attraverso l’occupazione russa dell’Afganistan e l’arrivo dei talebani è arrivata a snodarsi tra le montagne dell’Afganistan, l’Iran e la Turchia per arrivare all’esilio nella periferia industriale di Firenze, in compagnia di una vecchia bicicletta. La poesia era diventata un balsamo per il cuore, l’unico sollievo. Nulla cambia, niente è cambiato, non si può cambiare un destino già scritto. Uno spettacolo profondamente emozionante e denso di significati, che accende la memoria di Bashr, scomparso 10 anni fa, con l’attore Calastri che fa rivivere l’intensa storia dell’amico Bashir, conosciuto a Volterra e con il quale ha condiviso pezzi di vita e dimensioni teatrali. Le poesie di Bashir sono diventate anche un libro pubblicato nel 2021

Venerdì 1 dicembre Giacomo Rossetti in La solitudine degli spaghetti con paolo Batistini alla chitarra concerto e conversazione con Enzo Brogi e Filippo Boni

Giovedì 7 dicembre 2023 alle 21.30 al Teatro di Cavriglia, Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino in Piccole donne crescono.

dal romanzo di Louisa May Alcott

di Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino

regia Matteo Marsan

Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. Loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale per far emergere gli aspetti moralistici e i precetti etici tradizionali nei quali Jo, Meg, Amy e Beth sono inserite, ma anche la loro rabbia nei confronti delle costrizioni sociali e dell’onnipresente maschilismo.

Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata ad una donna, rappresentano “un’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”. Esattamente come noi, ancora oggi. L’epistolario e la biografia della Alcott fanno da contrappunto ai dialoghi per disegnare un quadro nuovo e tentare una risposta possibile al punto interrogativo presente nel titolo: “Piccole donne crescono?”. Eppure, Louise May Alcott ha inventato un genere diventando essa stessa un classico mondiale con cui dobbiamo rapportarci per proporre una nuova visione dell’identità femminile.